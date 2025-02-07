Президент дал поручения правительству по ставке НДС

Президент
86
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.
Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная. Решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов», - сказал глава государства.

По словам президента, предложенная правительством ставка все же была завышена.

«Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению. Повторяю: правительство должно детально обсудить этот вопрос с депутатами и экспертами. Также нужно учесть предложения, высказанные в ходе сегодняшней встречи. Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет», – подчеркнул Токаев.

#президент #Правительство #НДС

Популярное

Все
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
По зову крови и души
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
У участкового из ВКО есть свой помощник в работе
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Всем аулам аул
Быть в постоянном поиске
Оглянись, незнакомый прохожий
Где зимует кречетка?
Курс на борьбу с дезинформацией и фейками
Построено рекордное количество школ
Искусство принимать комплименты
В сердце своем благодарность несу…
Устойчивый прогресс невозможен без политической модернизации
Прозрачность, дисциплина, отчетность
В Атбасаре – новоселья!
Заслушан прогнозный баланс электроэнергии
Презентованы приложения в сфере железнодорожных перевозок
Бюджет поможет метеорологам и пожарным
Взяли реванш у датчан
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Суициды: что приводит подростков к непоправимым последствиям
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев

Читайте также

Токаев поздравил Ираклия Кобахидзе с переназначением на пос…
Токаев принял главу ЦИК
Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]