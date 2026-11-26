«По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может достичь 950 млрд киловатт-часов – более чем вдвое превысив уровень 2024 года. В этих условиях доступность энергетических ресурсов, надежность электросетей и эффективность их использования становятся главным фактором технологической конкурентоспособности. Поэтому в Казахстане принято стратегическое по своей сути решение о строительстве нескольких атомных электростанций. Первую станцию «Балхаш» мы сооружаем в партнерстве с Россией при ведущей роли корпорации «Росатом», – сообщил Глава государства.

Президент считает, что стратегическое значение приобрела совместная работа в транспортно-логистической сфере.

«На Форуме межрегионального сотрудничества в Омске были представлены казахстанские цифровые проекты Smart Cargo и AI Jol, направленные на совершенствование перевозок и управления транспортной инфраструктурой. В октябре состоялась пилотная автомобильная перевозка между нашими странами с использованием электронной транспортной накладной. Другими словами, для дальнейшей цифровизации транспортных связей создана достаточно крепкая основа.

Теперь важно обеспечить совместимость национальных информационных систем и расширять практическое применение таких инновационных решений. Это непростая задача, но она при обоюдном желании поддается решению. В перспективе речь могла бы идти о формировании полноценного цифрового транспортного коридора между Казахстаном и Россией. Сегодня у стенда была представлена картина будущего взаимодействия грузовых перевозок между двумя странами – конечно, перспективы огромные. Мы могли бы стать законодателями всей моды в транспортно-логистической сфере, учитывая буквально неоспоримые преимущества, предоставленные самой природой», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.