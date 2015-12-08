Президент Эстонии обручился с сотрудницей минобороны Латвии

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес обручился с чиновницей министерства обороны Латвии Иевой Купце. Об этом официально сообщил советник президента Тоомас Сильдам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на rg.ru
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Как он заявил, помолвка 61-летнего президента Эстонии с молодым руководителем секции координирования государственной политики кибербезопасности министерства обороны Латвии состоялась еще три недели назад.
Сообщается, что президент Ильвес впервые увидел Купце в Брюсселе в 2003 году, когда был депутатом Европарламента, а Купце работала в Европарламенте.
Купце не замужем, но имеет взрослого сына от Посла Латвии в Греции Ивара Пундурса. Согласно декларации о доходах, ей принадлежат квартира в Лимбажи, земля в Салацгриве и квартира в Грузии.
Отметим, что в апреле Ильвес официально развелся со своей супругой Эвелин. По данным эстонских СМИ, причиной разрыва стала супружеская неверность Эвелин.
Когда состоится свадьба Ильвеса и Купце, пока неизвестно. Однако уже ясно, что на официальных приемах и визитах президента Эстонии будет сопровождать красивая невеста из Латвии.