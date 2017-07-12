Президент ФРГ Назарбаеву: у нас много причин приезжать в Казахстан

Президент
Жания Уранкаева
Фото ©Марата Куракова/Kazpravda.kz
У германской стороны всегда было много причин приезжать в Казахстан. Об этом в ходе официальной встречи глав Казахстана и ФРГ заявил Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"Причин приезжать сюда всегда много, и вашу страну я давно знаю. В этом году мы празднуем особую веху – это четверть века дипломатических отношений между нашими странами. Это 25 лет, в течение которых отношения крепли, становились все более тесными экономические, культурные, дипломатические связи между нашими государствами", – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. 

Также он подчеркнул, что одним из проявлений тесных и дружественных взаимоотношений между Германией и Казахстаном является активное участие германских организаций и компаний в выставке "ЭКСПО", которая проходит в Астане.

"Я очень рад, что День Германии на ЭКСПО приходится на день моего визита в Казахстан. Я хотел сердечно пригласить Вас посетить со мной вместе германский павильон и сказать большое спасибо за Ваше приглашение посетить выставку. Я знаю, что приглашение было отправлено очень давно посольством, и очень благодарен Вам за то, что мы вместе сможем посетить ЭКСПО и германский павильон, ведь эта выставка посвящена одной из центральных тем нашего будущего – это энергообеспечение", – отметил глава ФРГ. 

Напомним, что Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с официальным визитом накануне, 11 июля. В этот же день прошло десятое заседание Казахстанско-германского делового совета, где представители двух стран подписали 21 соглашение о сотрудничестве на €872 млн.

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