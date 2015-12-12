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Президент Гамбии объявил страну исламской республикой
Президент Гамбии Яйя Джамме объявил страну исламской республикой. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на rss.novostimira.com.

По словам Джамме, мусульмане составляют большую часть населения страны: приблизительно 95% из 1,8 миллиона жителей. При этом он подчеркнул, что людям других вероисповеданий в стране ничего не грозит, и они могут продолжать заниматься своей деятельностью.

"С сегодняшнего дня Гамбия – исламское государство. Мы будем исламским государством, которое будет уважать права граждан", – говорится в заявлении.

Гамбия – самая маленькая страна в континентальной Африке – в октябре 2003 года вышла из блока 54 бывших британских колоний. 

На сегодня в мире существуют еще четыре исламские республики – Иран, Пакистан, Афганистан и Мавритания.

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