Президент Гамбии объявил страну исламской республикой
Президент Гамбии Яйя Джамме объявил страну исламской республикой. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на rss.novostimira.com.
По словам Джамме, мусульмане составляют большую часть населения страны: приблизительно 95% из 1,8 миллиона жителей. При этом он подчеркнул, что людям других вероисповеданий в стране ничего не грозит, и они могут продолжать заниматься своей деятельностью.
"С сегодняшнего дня Гамбия – исламское государство. Мы будем исламским государством, которое будет уважать права граждан", – говорится в заявлении.
Гамбия – самая маленькая страна в континентальной Африке – в октябре 2003 года вышла из блока 54 бывших британских колоний.
На сегодня в мире существуют еще четыре исламские республики – Иран, Пакистан, Афганистан и Мавритания.