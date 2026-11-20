За последние три года выпуск продовольственной продукции в стране увеличился почти на 15%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Эта тема сейчас широко обсуждается. За последние три года выпуск продовольственной продукции в стране увеличился почти на 15%. В частности, объемы производства растительных масел выросли на 36%, мясомолочной продукции – на 25%. Важно сохранить данную динамику и в полной мере использовать потенциал перерабатывающей промышленности», - отметил Президент, выступая на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

По словам Главы государства, необходимо в оперативном порядке провести анализ и приступить к реализации проектов в сфере пищевой промышленности. Эти проекты будут способствовать снижению зависимости от импорта в обеспечении продовольственными товарами. Наряду с этим актуальной проблемой остается своевременное подключение новых производственных объектов к инженерным сетям.

В целом, Правительству совместно с акиматами предстоит разработать единый порядок оказания государственной поддержки данной отрасли. Кроме того, важно определить конкретные механизмы реализации поставленных задач, источники финансирования и установить сроки их выполнения.