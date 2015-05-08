Президент Греции поздравил Назарбаева с победой на выборах

Глава Греческой Республики Прокопис Павлопулос поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на внеочередных президентских выборах, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Павлопулос отметил, что крепкие и дружеские отношения между Казахстаном и Грецией базируются на прочной основе и убежденности, что их усилия будут успешно развивать совместную повестку дня двух стран.
"Уверен, что наши государства продолжат совместную работу и сотрудничество с целью расширения политических и экономических связей во благо народов обеих республик", – говорится в телеграмме.
К поздравлению также присоединились президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.
По информации пресс-службы, в их телеграмме также отмечается, что Европейский Союз выступает за укрепление отношений с Казахстаном.
"Европейский Союз полностью привержен усилению дальнейшего сотрудничества с Казахстаном и продолжению нашей крепкой поддержки важных политических и экономических реформ под Вашим руководством, включая новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Мы с нетерпением ожидаем его подписания в возможно короткие сроки в этом году", – говорится в письме.
Кроме этого, поздравление в адрес Нурсултана Назарбаева направила глава представительства Европейского Союза в Казахстане Аурелия Бушез.
В письме Бушез отметила, что впечатляющие достижения, достигнутые Казахстаном под руководством Нурсултана Назарбаева и вдохновленные его предвидением будущего, обеспечили экономический успех и стабильность стране, единство и согласие народа.