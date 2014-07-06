Президент и Шахматы

Впервые мне посчастливилось встретиться с Нурсултаном Абишевичем в далеком 1995 году. Главе государства меня как "новоиспеченного" чемпиона Азии до 20 лет представила подруга моей мамы – ныне покойная казахстанская поэтесса Фариза Онгарсынова.

Первая встреча с Президентом на меня, еще школьника, произвела самые яркие впечатления, зарядив импульсом к дальнейшему совершенствованию.

Первая встреча с Президентом, Алматы, 1995

В середине девяностых время было непростое: страна выходила из сложнейшего экономического кризиса. Постепенно стали улучшаться социальные условия, была ликвидирована организованная преступность, наведен порядок на улицах наших городов.

После того как на внутренней арене удалось достичь столь серьезных успехов, Казахстану нужно было получить международное признание. Символично, что именно спорт наравне с толерантностью, единством и культурным богатством стал настоящим брендом Казахстана, его визитной карточкой в любой точке глобального мира.

Вместе со всей страной, взявшей курс на дальнейшее развитие планетарного масштаба, через тернии к звездам устремились и шахматисты. Неоценимой поддержкой для нас стало внимание Главы государства.

В декабре 1995 года под патронажем Президента в Алматы прошел чемпионат мира по шахматному суперблицу (3 минуты на партию).

Нурсултан Абишевич провел встречу с участниками и организаторами чемпионата. В ходе встречи Президент и действующий на тот момент чемпион мира Анатолий Карпов сыграли между собой партию в шахматы. Эта историческая партия завершилась вничью, а фотографии шахматного поединка были напечатаны в ведущих шахматных изданиях.

Историческая партия Н. Назарбаева и А. Карпова завершилась вничью

Шахматам было оказано чрезвычайное внимание. Это стало сигналом для руководителей всех уровней – шахматы Казахстану нужны, государство должно их поддерживать.

Десятки молодых и амбициозных тренеров начали работать на местах, сотни талантливых юниоров засветились на спортивном небосклоне республики. Усиление шахматной пассионарности, высокая конкуренция позволили добиваться новых результатов.

В самом начале декабря 1998 года мне удалось стать победителем на чемпионате мира среди юниоров в Индии. Одним из первых, кто поздравил меня с победой, был Нурсултан Абишевич.

В своей поздравительной телефонограмме Глава государства отметил: "Своей победой вы поддержали честь спортивного флага нашей страны, стали достойным представителем Казахстана на мировой шахматной арене. Желаю чемпиону новых спортивных высот, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть данная награда будет символом надежды на дальнейшие достижения и победы". Можете представить, как мне, 19-летнему юноше, было приятно и волнительно читать такие слова.

Уже после моего возвращения на Родину Нурсултан Абишевич наградил меня высокими наградами: орденом "Кұрмет" и государственной молодежной премией "Дарын". Эти награды стали значимой оценкой не только моих заслуг, но и труда всех шахматных тренеров, спортсменов и функционеров Казахстана.

Награжение орденом

Вручение премии "Дарын"

Важно отметить, что в девяностые годы, когда на повестке было выстраивание сложной политической, экономической и социальной структур, решение глобальных вопросов, обратить внимание на шахматы со стороны государства и бизнеса было крайне сложно.

Однако и с улучшением ситуации проблемы интеллектуальной игры по-прежнему мало заботили тех, кто едва окреп после постсоветских катаклизмов. Шахматам и обществу как воздух нужен был мощный импульс для сближения.

К счастью, Глава государства создал все условия для того, чтобы этот импульс дошел до каждого, кому небезразлична судьба великой игры.

Организованное в 2001 году в Астане крупное международное соревнование именно с подачи Главы государства получило статус супертурнира. В нем приняли участие ведущие гроссмейстеры планеты.

В партиях с Г. Каспаровым – две ничьи

Глава государства обратился с приветствием к участникам соревнования, встретился с Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником, что еще раз подчеркнуло особое внимание казахстанского лидера к шахматам.

Ведущие шахматисты мира на приеме у Президента

В новом тысячелетии началось мощное экономическое развитие Казахстана: привлекаются инвестиции, строится современная инфраструктура новой столицы, проводится индустриализация страны. Наша страна становится организатором крупнейших международных экономических и политических форумов, съездов мировых религий, крупных спортивных мероприятий.

Не отстают и шахматы. В столице и других городах проводятся международные шахматные соревнования. Астана по праву признается мировым сообществом шахматной столицей Центральной Азии.

Благодаря поддержке Главы государства в эти годы проходят мои матчевые встречи с Анатолием Карповым и Виктором Корчным. В этих матчах мне посчастливилось не только добиться победы, но и получить бесценный опыт на встречах с легендами шахмат.

Победа в матче над А. Карповым: счет 4,5 на 3,5

Помню, как на встрече с активом столицы Президент подошел ко мне и поздравил с победой над Карповым. Сказал, что следил за ходом матча. Было очень приятно. Я вспомнил, что после победы на чемпионате мира среди юниоров Глава государства попросил меня обыграть Карпова и Каспарова, и был горд сообщить Нурсултану Абишевичу, что его поручение частично выполнено.

В дальнейшем шахматы также пользовались высочайшим доверием Президента, что отражалось на высокой динамике развития и популярности шахмат в Казахстане.

В последние годы в нашей стране организованы крупные международные соревнования, главным из которых стал чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди мужчин 2012 года.

Участие Главы государства в церемонии открытия чемпионата, его содержательное выступление придало развитию шахмат новый импульс.

Первый ход на открытии чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу – с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым

В выступлении Президент отметил: "Шахматы заставляют человека быстро думать, принимать решения и сделать шаг. Я очень рад, что сегодня много казахстанских детей увлечены этим видом спорта. Меня не может не радовать тот факт, что в последние годы все больше и больше казахстанцев занимают призовые места и побеждают на многих спортивных соревнованиях мирового уровня. В том числе и на чемпионатах мира по шахматам".

Государственная поддержка позволяет воспитывать новых чемпионов, способных защищать честь страны на мировом уровне.

Особенно заметны победы наших юных шахматисток.

Особенные надежды возлагаются на Жансаю Абдумалик, которая является многократной победительницей мировых первенств среди девушек и школьниц в различных возрастных категориях. Высокую ценность представляет собой серебряная медаль Жансаи на чемпионате мира среди юниорок до 20 лет – в ее возрасте таких результатов достигали единицы. На мой взгляд, уже через несколько лет Жансая станет одной из ведущих шахматисток мира.

Яркой шахматной звездочкой Казахстана является Динара Садуакасова. Являясь чемпионкой мира до 14 и до 17 лет, она органично переходит во взрослые шахматы. По итогам Всемирной шахматной Олимпиады в 2012 году ей присвоено высокое звание международного гроссмейстера. Впереди большие перспективы.

С Динарой Садуакасовой

Большим потенциалом обладает и юная Бибисара Асаубаева, которая, несмотря на свои 10 лет, уже не раз приносила Казахстану медали высшей пробы на чемпионатах мира среди детей и школьниц.

С будущими королевами шахмат

С легкой руки Президента, благодаря его вниманию и отношению наши шахматные таланты получают путевку в жизнь. Благодарность за это Главе государства очень высока.

Сегодня разрешите от всего шахматного сообщества Казахстана поздравить Нурсултана Абишевича с днем рождения, поблагодарить за поддержку, пожелать здоровья, энергии и долгих лет жизни!