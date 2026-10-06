Президент Ирана объявил о переходе правительства на кризисный режим работы

Правительство Исламской Республики Иран провело реорганизацию структуры управления и перешло на специальный режим работы для эффективного противодействия внешнему экономическому давлению и дестабилизирующим факторам. Об этом заявил президент Ирана Масъуд Пезешкиян, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Irna.ir

Фото: irna.ir

«Исполнительная власть перестроила свои ряды и приняла новую структуру управления для контроля за ситуацией в особых условиях, сложившихся вокруг нашей страны», — написал иранский лидер на своей официальной странице в социальной сети X.

Пезешкиан подчеркнул, что враждебная стратегия противников Ирана в последние месяцы была сфокусирована на нанесении ударов по ключевым жизнеобеспечивающим артериям страны — энергетическому, финансовому и логистическому секторам. Главной целью этих действий, по словам президента, являлось провоцирование социального недовольства путем создания искусственного дефицита и усиления финансовой нагрузки на граждан.

«Экономическое давление на Иран действительно существенно возросло. Однако благодаря всевышнему, стойкости нашего народа и своевременным антикризисным мерам, принятым исполнительной властью, нам удалось сорвать ключевые планы противника в этой экономической войне», — резюмировал глава государства.





