Президент Ирана отказался от обеда с Франсуа Олландом

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Обед иранского президента Хасана Роухани с французским коллегой Франсуа Олландом рискует не состояться из-за разногласий по меню между главами двух государств, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Trend.az
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По данным Le Monde, иранская сторона отказалась от торжественного обеда, поскольку на нем будут предложены французские вина, традиционно присутствующие в меню для подобных встреч, тогда как употребление алкоголя запрещено исламом.
Как сообщает газета, в Елисейском дворце отказались прокомментировать эту информацию, однако некоторые чиновники "не скрывали своего раздражения, называя эту ситуацию "смешной", поскольку в рамках обеда должны были быть затронуты такие важные вопросы, как война в Сирии и реализация Соглашения по иранской ядерной проблеме".
СМИ отмечают, что это уже не первый раз, когда переговоры иранского и французского президентов осложняются из-за протокольных разногласий. Так, предшественник Роухани Мохаммад Хатами, первый президент Исламской Республики, планировал посетить Францию в апреле 1999 года, однако его визит был отложен – Иран потребовал исключить спиртное из меню на официальных приемах. Встреча состоялась лишь в октябре этого года после того, как президент Франции Жак Ширак согласился принять своего гостя в Елисейском дворце без проведения обеда.
Поездка Роухани во Францию является важным событием международной политики, поскольку это первый официальный визит президента Ирана в Европу за последнее десятилетие, отмечает издание.