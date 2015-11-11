Президент Ирана отказался от обеда с Франсуа Олландом

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Фото: ru.anygator.com
Обед иранского президента Хасана Роухани с французским коллегой Франсуа Олландом рискует не состояться из-за разногласий по меню между главами двух государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.

По данным Le Monde, иранская сторона отказалась от торжественного обеда, поскольку на нем будут предложены французские вина, традиционно присутствующие в меню для подобных встреч, тогда как употребление алкоголя запрещено исламом.

Как сообщает газета, в Елисейском дворце отказались прокомментировать эту информацию, однако некоторые чиновники "не скрывали своего раздражения, называя эту ситуацию "смешной", поскольку в рамках обеда должны были быть затронуты такие важные вопросы, как война в Сирии и реализация Соглашения по иранской ядерной проблеме".

СМИ отмечают, что это уже не первый раз, когда переговоры иранского и французского президентов осложняются из-за протокольных разногласий. Так, предшественник Роухани Мохаммад Хатами, первый президент Исламской Республики, планировал посетить Францию в апреле 1999 года, однако его визит был отложен – Иран потребовал исключить спиртное из меню на официальных приемах. Встреча состоялась лишь в октябре этого года после того, как президент Франции Жак Ширак согласился принять своего гостя в Елисейском дворце без проведения обеда.

Поездка Роухани во Францию является важным событием международной политики, поскольку это первый официальный визит президента Ирана в Европу за последнее десятилетие, отмечает издание.

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