Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна

Президента США Дональда Трампа и его страну ждет судьба Саддама Хусейна, если Вашингтон не пересмотрит политику в отношении Тегерана, заявил иранский лидер Хасан Роухани, сообщает Ria.ru.
Он также подчеркнул, что Иран не намерен отказываться от ракетной программы даже под давлением США.
"ООН и Совет безопасности назвали Саддама ответственным за начало войны, а все страны, которые ранее его поддерживали, об этом пожалели. Такая же судьба ожидает Трампа и Америку", — цитирует Роухани Press TV.
Саддам Хусейн возглавлял Ирак с 1979 по 2003 год. Он был свергнут после вторжения США в страну и казнен в 2006 году по приговору иракского Верховного суда.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, а спустя три года Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном и восстановлении против него санкций. Остальные члены "шестерки" раскритиковали решение США. В Москве выразили сожаление "пренебрежительным отношением к режиму ядерного нераспространения"; европейские партнеры Вашингтона также подчеркивали, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
