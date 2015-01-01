Президент Италии объявил о своей скорой отставке

Президент Италии Джорджио Наполитано объявил о своей скорой отставке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
Как сообщается, о неизбежности скорой отставки Наполитано заявил еще 18 декабря в ходе традиционного обмена рождественскими поздравлениями с представителями дипломатического корпуса.
"Завершение моего мандата неизбежно, и я хочу подвести итоги года", – сказал Наполитано. Обращаясь к дипкорпусу, он положительно высказался о деятельности правительства во главе с Маттео Ренци. "Кабинет действует смело в борьбе с застарелыми проблемами Италии", – отметил глава государства.
Досрочная отставка 89-летнего Наполитано была изначальным условием его переизбрания в апреле 2013 года – впервые в истории республики. Тогда итальянская политика находилась в глубоком кризисе, а политические партии, представленные в парламенте, не сумели найти согласия по поводу кандидата в президенты.
Ранее Наполитано указывал, что не уйдет с поста раньше, чем завершится председательство страны в ЕС 31 декабря 2014 года. Таким образом объявления об отставке можно ожидать в первые дни нового года, считают наблюдатели. После официального заявления парламент должен в течение двух недель собраться на совместное заседание обеих палат для выборов нового президента. Для прохождения кандидату необходимо набрать качественное большинство голосов, и, начиная с четвертого голосования, – абсолютное большинство.
Одним из вероятных претендентов на пост главы государства называется бывший премьер-министр и глава Еврокомиссии Романо Проди.