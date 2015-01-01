В мире
Президент Италии объявил о своей скорой отставке
Президент Италии Джорджио Наполитано объявил о своей скорой отставке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.

Как сообщается, о неизбежности скорой отставки Наполитано заявил еще 18 декабря в ходе традиционного обмена рождественскими поздравлениями с представителями дипломатического корпуса.

"Завершение моего мандата неизбежно, и я хочу подвести итоги года", – сказал Наполитано. Обращаясь к дипкорпусу, он положительно высказался о деятельности правительства во главе с Маттео Ренци. "Кабинет действует смело в борьбе с застарелыми проблемами Италии", – отметил глава государства.

Досрочная отставка 89-летнего Наполитано была изначальным условием его переизбрания в апреле 2013 года – впервые в истории республики. Тогда итальянская политика находилась в глубоком кризисе, а политические партии, представленные в парламенте, не сумели найти согласия по поводу кандидата в президенты.

Ранее Наполитано указывал, что не уйдет с поста раньше, чем завершится председательство страны в ЕС 31 декабря 2014 года. Таким образом объявления об отставке можно ожидать в первые дни нового года, считают наблюдатели. После официального заявления парламент должен в течение двух недель собраться на совместное заседание обеих палат для выборов нового президента. Для прохождения кандидату необходимо набрать качественное большинство голосов, и, начиная с четвертого голосования, – абсолютное большинство.

Одним из вероятных претендентов на пост главы государства называется бывший премьер-министр и глава Еврокомиссии Романо Проди.

Популярное

Все
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Когда доходы ниже средних
Дорогу молодым
К архитектуре интеллектуального архива
Льется жижа из-под крана
Обещанного три года ждут?
Укрощение инфляции
Названа причина обрушения школы в Кызылординской области
Рабочие места для горожан
С юности – острословы
В поддержку бездомных животных
Плыви, беги, крути
Ни дня без наград
Ньюкасл в… стакане воды?
В копилке «серебро» и «бронза»
Особый подход
Итоги созидательной синергии
Небеса подождут
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
К вопросу о регистрации политических партий
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
США готовы помочь Казахстану с возвратом похищенных активов
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

В мире
В Японии казнили устроившего резню в центре Токио в 2008 го…
В мире
Назван самый красивый мужчина в мире
В мире
Небоскреб вместимостью 5 млн человек построят в пустыне Сау…
Культура , Музыка , В мире
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]