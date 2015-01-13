Президент Италии покинет свой пост – СМИ

Президент Италии Джорджо Наполитано объявил, что намерен в среду покинуть свой пост. Об этом сообщил премьер-министр страны Маттео Ренци, передает Kazpravda.kz.
"В среду я ухожу в отставку", – сказал Наполитано главе правительства.
По словам Маттео Ренци, предположительно в 11:00 по местному времени Джорджо Наполитано подпишет прошение об отставке. После того как копии заявления об отставке будут доставлены главе правительства и руководителям верхней и нижней палат итальянского парламента, пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore, в Квиринальском дворце, в полдень пройдет торжественная церемония ухода Наполитано с поста главы государства. Ему будут отданы воинские почести, после чего он покинет свою резиденцию и получит статус пожизненного сенатора.
Ранее Джорджо Наполитано неоднократно предупреждал, что намерен в скором времени покинуть пост президента Италии. Вероятно, что в конце января итальянский парламент может начать процедуру определения преемника Джорджо Наполитано.
Официально полномочия Наполитано, переизбранного президентом Италии в апреле 2013 года, должны истечь в 2020 году. До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять председатель сената Пьетро Грассо.
Джорджо Наполитано родился 29 июня 1925 года в Неаполе. Окончил Неаполитанский университет имени Фридриха II, специализация по истории трудового права. В юности писал рецензии, играл в театре, участвовал в Движении Сопротивления.
Вступил в Итальянскую коммунистическую партию после Второй мировой войны, в 1956 году был избран в ее Национальный комитет. После распада Компартии Италии вступил в партию Левых демократов.
В течение 40 лет представлял Неаполь в Палате депутатов итальянского парламента. С 1992 по 1994 годы был ее главой. Позже возглавлял министерство внутренних дел (1996–1998 годы), с 2005 года является пожизненным сенатором. Впервые на пост президента Италии был избран в 2006 году.
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