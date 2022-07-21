Президент Италии принял отставку премьера Драги

Премьер-министр Италии Драги вновь подал в отставку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, сообщила пресс-служба президента страны.

"Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке и правительства, которым он руководит. Президент Республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", — отметили в Квиринальском дворце.

Беседа политиков продолжалась около получаса. Во второй половине дня глава государства примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати, чтобы обсудить предстоящий роспуск парламента, который предусматривает конституция.

На прошлой неделе глава правительства заявил о решении покинуть пост, несмотря на то, что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее, президент не принял отставку и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.

Накануне в сенате вновь рассматривали вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.