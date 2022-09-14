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Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Нур-Султана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.