Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Нур-Султана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.