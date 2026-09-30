Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов

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Корреспондент телеканала Jibek Joly Дильназ Ерланова спросила у Главы государства, как он оценивает характер сотрудничества между Казахстаном и Германией в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений.

«Мы оцениваем достаточно высоко пройденный путь. Как известно, дорогу преодолевает идущий. Мы прошли достаточно трудный путь, достигли больших успехов. Германия пользуется, как вам известно, большим уважением в нашей стране. Мы любим и уважаем эту страну, должным образом оцениваем ее достижения, прежде всего в экономике, да и в других областях. Германия – это очень авторитетное государство на международной арене. Поэтому я приехал с большими ожиданиями, с большой надеждой, для того чтобы достичь новых соглашений с этой страной. И мы достигли этих соглашений, теперь же стоит задача должной реализации, выполнения этих соглашений. Поэтому мой взгляд на будущее достаточно положительный. Я полностью уверен в том, что мы достигнем еще больших успехов. Я во время переговоров сказал, что мы ждем с государственным визитом Канцлера Мерца в любое удобное для него время в следующем году», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Корреспондент телеканала ARD Демиан фон Остен попросил Главу государства прокомментировать его заявление, сделанное в Омске, о необходимости заморозки войны, а также оценить текущую ситуацию в России.