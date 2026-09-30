Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

На брифинге Глава государства подчеркнул, что в рамках содержательных переговоров с Федеральным канцлером Германии были достигнуты важные договоренности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Корреспондент телеканала Jibek Joly Дильназ Ерланова спросила у Главы государства, как он оценивает характер сотрудничества между Казахстаном и Германией в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений.

«Мы оцениваем достаточно высоко пройденный путь. Как известно, дорогу преодолевает идущий. Мы прошли достаточно трудный путь, достигли больших успехов. Германия пользуется, как вам известно, большим уважением в нашей стране. Мы любим и уважаем эту страну, должным образом оцениваем ее достижения, прежде всего в экономике, да и в других областях. Германия – это очень авторитетное государство на международной арене. Поэтому я приехал с большими ожиданиями, с большой надеждой, для того чтобы достичь новых соглашений с этой страной. И мы достигли этих соглашений, теперь же стоит задача должной реализации, выполнения этих соглашений. Поэтому мой взгляд на будущее достаточно положительный. Я полностью уверен в том, что мы достигнем еще больших успехов. Я во время переговоров сказал, что мы ждем с государственным визитом Канцлера Мерца в любое удобное для него время в следующем году», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Корреспондент телеканала ARD Демиан фон Остен попросил Главу государства прокомментировать его заявление, сделанное в Омске, о необходимости заморозки войны, а также оценить текущую ситуацию в России.

«Сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для Европы, и для всего мира. Я знаю его очень хорошо, он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед его страной. Конечно же, мы все переживаем за то, что происходит на Украине. С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положений Устава Организации Объединенных Наций. Мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, что с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорю о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

#Казахстан #Токаев #Германия #Мерц

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