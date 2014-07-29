Президент Казахстана и премьер Италии обсудили двустороннее сотрудничество

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Шынар Оспанова

Президент Казахстана провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Маттео Ренци, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе итальянской стороны, были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Италией были установлены 12 июня 1992 года. В октябре 1992 было открыто Посольство Итальянской Республики в Казахстане, с апреля 2005-го оно находится в Астане. В 1996 году открыто дипломатическое представительство Казахстана в Италии. С июня 2012 года Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Италии является Андриан Елемесов. С июня 2011 года Послом Итальянской Республики в нашей стране является Альберто Пиери.

Двустороннее сотрудничество отличается партнерским характером отношений и взаимовыгодными интересами, как в политической, так и в экономической сферах. С формированием в феврале 2014 года нового правительства Италии во главе с Маттео Ренци основные векторы внешней политики страны, в том числе в отношении Казахстана, остаются неизменными.

По данным Агентства РК по статистике, по итогам 2012 года товарооборот между странами достиг рекордной отметки - $16,425 млрд. Италия занимает 3-е место среди стран - торговых партнеров Казахстана. Из Казахстана в Италию экспортируются в основном: сырая нефть и газовый конденсат, нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, топливо жидкое (мазут), пшеница, цинк, золото, медь и ферросплавы. В товарном составе импорта из Италии преимущественное место остается за товарами народного потребления. Второй по значимости группой являются машины и оборудование. 

Италия является одним из крупных иностранных инвесторов Казахстана. По данным Национального банка РК, объем прямых итальянских инвестиций в экономику Казахстана с 1994 года составил примерно $5,7 млрд. 

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