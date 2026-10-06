Президент Казахстана и Султан Омана посетили МФЦА

Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид, находящийся с государственным визитом в Казахстане, ознакомились с деятельностью Международного финансового центра «Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил высоким гостям результаты работы центра, отдельно остановившись на возможностях, которые Центр может предоставить для дальнейшего развития инвестиционно-экономических отношений между Казахстаном и Оманом.
В ходе презентации было отмечено, что совокупный объем привлеченных в Казахстан инвестиций с момента запуска МФЦА превысил 28 млрд долларов. Зарегистрировано более 6600 компаний из 90 стран.
Лидеров двух стран ознакомили с особенностями юрисдикции МФЦА, основанной на принципах английского общего права, деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра. Отдельное внимание было уделено возможностям МФЦА в сфере исламских финансов.
Также был презентован интеллектуальный ассистент AIDA (AIFC Intelligent Digital Assistant), предоставляющий консультационную поддержку в режиме 24/7.