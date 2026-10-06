Президент Казахстана и Султан Омана посетили МФЦА

Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид, находящийся с государственным визитом в Казахстане, ознакомились с деятельностью Международного финансового центра «Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил высоким гостям результаты работы центра, отдельно остановившись на возможностях, которые Центр может предоставить для дальнейшего развития инвестиционно-экономических отношений между Казахстаном и Оманом.

В ходе презентации было отмечено, что совокупный объем привлеченных в Казахстан инвестиций с момента запуска МФЦА превысил 28 млрд долларов. Зарегистрировано более 6600 компаний из 90 стран.

Лидеров двух стран ознакомили с особенностями юрисдикции МФЦА, основанной на принципах английского общего права, деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра. Отдельное внимание было уделено возможностям МФЦА в сфере исламских финансов.

Также был презентован интеллектуальный ассистент AIDA (AIFC Intelligent Digital Assistant), предоставляющий консультационную поддержку в режиме 24/7.