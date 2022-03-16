Президент , Послания , Политика
Президент Казахстана не сможет больше быть членом какой-либо политической партии

Президент Казахстана не сможет больше быть членом какой-либо политической партии на период своих полномочий. С предложением такой реформы выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего Послания народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

"Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

"Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему", – добавил Президент РК.

Популярное

Все
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Без скидок на погодные условия
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Высокоточный аппарат для определения синтетических наркотиков появился в Казахстане
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
Предпринимателей в Казахстане избавят от излишней опеки государства
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Политика
Поправки в Конституцию Казахстана формируют новую модель го…
Политика
"Человеческое измерение реформ": депутат Конуров высказался…
Политика
Сенатор Волков: Референдум – это реальное воплощение принци…
Политика
Предложение Президента провести референдум в Казахстане про…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]