Президент Казахстана не сможет больше быть членом какой-либо политической партии на период своих полномочий. С предложением такой реформы выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего Послания народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

"Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему", – добавил Президент РК.