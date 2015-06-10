Политика
Президент Казахстана отметил ослабление режима глобальной безопасности
Ксения Воронина
Нурсултан Назарбаев поприветствовал генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, выступая на пленарной сессии "Диалог религиозных и политических деятелей во имя мира и развития" в ходе V Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Всех нас – политиков и служителей конфессий – объединяет одно чувство ответственности за судьбы людей, народов, мир и спокойствие на нашей общей уникальной планете, созданной Великим Творцом. Впервые в работе съезда принимает участие генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, разрешите поприветствовать Вас. Ваше присутствие, господин генеральный секретарь, подчеркивает значимость, которую придает все мировое сообщество диалогу мировых духовных лидеров здесь, в Астане. Я также приветствую всех, кто принял мое приглашение и присутствует сегодня в этом зале", – сказал Президент РК. 

Говоря о вызовах, которые стоят перед современным обществом, Назарбаев отметил важную роль Организации Объединенных Наций.

"Отличительной особенностью нашего форума является обсуждение вопросов взаимоотношения религий и культур с точки зрения интересов мира и стабильности на планете. Актуальность такой дискуссии усиливается тревожным ходом развития глобальной ситуации. Сегодня мир буквально повис в состоянии опасной неопределенности. Во-первых, произошло резкое ослабление режима глобальной безопасности. И этот процесс, похоже, еще не достиг своего дна. Не работает система сдержек и противовесов в глобальном масштабе, в том числе с участием ООН и других международных структур безопасности. Поддержка всех членов ООН, ее решений сегодня как никогда важна", – сказал Глава Государства.

Также в своем приветственном слове Елбасы подчеркнул влияние проводимых в Астане съездов лидеров мировых религий на формирование современной истории. 

"Если что-то в мире происходит однажды – это считают исторической случайностью. Если два – три раза, то это уже историческая закономерность. А если большее число раз, то это и есть великая история. Астана уже в пятый раз принимает участников и гостей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Мы, собравшиеся под сводами единственного в мире Дворца Мира и Согласия, который, если помните, был построен к проведению Первого Съезда в 2003 году, созидаем великую историю толерантности, глобального диалога культур и религий. Мы пишем ее, страницу за страницей, даже в эту сложную эпоху. 

Благодарные идеи съезда находят поддержку в мировом сообществе, как в религиозных, так и в политических кругах. Они дают миру шанс преодолеть сложившиеся веками стереотипы межрелигиозных отношений и вывести действенную формулу глобальной толерантности, взаимодействия в XXI веке. Я убежден, что работа V Съезда поможет сделать важный шаг к этой цели. Хочу пожелать всем участникам и гостям плодотворной работы, полезного диалога и позитивных решений", – сказал Президент.

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