Президент
Президент Казахстана почтил память жертв политических репрессий
Жания Уранкаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к памятнику жертв политических репрессий в селе Акмол Акмолинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

За годы сталинских репрессий в Казахстане были осуждены 103 тыс. человек, из которых 25 тыс. – расстреляны. 

592e56c0a91f31496209088.jpg

"31 мая мы отмечаем как память жертв политических репрессий, в результате которой по всему Союзу прошла репрессия. Весь свет казахской интеллигенции, все руководство республики было "вырублено". Они погибали от мучений, пыток в застенках 11 концентрационных лагерей по всему Казахстану. Там отбывали наказание более одного миллиона человек", – напомнил Глава государства. 

592e56da2f7981496209114.jpg

Президент отметил, что Казахстан стал общим домом для всех людей, пострадавших от сталинского режима. 

"С разных территорий Советского Союза в Казахстан были переселены (депортированы) 1,5 миллиона человек из Северного Кавказа, Кореи, Прибалтики, Украины, России. Вот таким образом наша страна стала многонациональной. Для всех репрессированных Казахстан стал родным домом, и мы встретили всех с объятиями. С тех пор по сегодняшний день мы живем как единый народ – казахстанцы. Поэтому наш народ должен держать в памяти эти ужасные события, наше будущее поколение должно знать об этом, чтобы не допустить таких ужасов", – сказал Елбасы. 

Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул и то, что кроме репрессированных политических деятелей гонениям подверглись их жены и дети. 

"Здесь в АЛЖИРе (Акмолинский лагерь жен изменников Родины – разговорное название – Прим. ред.) женщины сидели с малышами на руках, некоторые дети родились здесь, жестокость была ужасная. Этот музей в небольшом объеме это показывает", – заключил казахстанский Лидер. 

592e57df3ec051496209375.jpg

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР – 17-й по счету и единственный женский лагерь-отделение КарЛАГа. Его особенностью стало то, что здесь содержались женщины, большая часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486. Документ подразумевал репрессии в отношении членов семей изменников Родины. Сквозь испытания холода, голода и разлуки с семьей прошли жена и дочь Турара Рыскулова – Арифа и Азиза Рыскуловы, Дамеш Жургенева, Рабига Асфендиярова, певица Лидия Русланова, матери Булата Окуджавы, Майи Плисецкой и многие другие.

592e57ee6b3381496209390.jpg

За время репрессий в лагере этапом прошли 18 тыс. женщин, из них отбывали срок свыше 8 тыс. женщин 62 национальностей. На мемориальной доске увековечены имена всех женщин – жертв сталинского режима. 

В торжественной церемонии возложения цветов также приняли участие потомки узниц лагеря. 

592e5709925861496209161.jpg

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Сообщения о списке лиц, не досматриваемых в аэропортах, прокомментировало МИИР
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Открыто о реформах
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Сильная армия – сильный Казахстан
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Президент
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановк…
Президент , Политика , Мажилис
Токаев принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК
Президент , Указы и распоряжения
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа К…
Президент , Образование
Ректор КазНУ им. аль-Фараби рассказал Президенту о проблема…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]