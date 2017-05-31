Президент Казахстана почтил память жертв политических репрессий
Жания Уранкаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к памятнику жертв политических репрессий в селе Акмол Акмолинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
За годы сталинских репрессий в Казахстане были осуждены 103 тыс. человек, из которых 25 тыс. – расстреляны.
"31 мая мы отмечаем как память жертв политических репрессий, в результате которой по всему Союзу прошла репрессия. Весь свет казахской интеллигенции, все руководство республики было "вырублено". Они погибали от мучений, пыток в застенках 11 концентрационных лагерей по всему Казахстану. Там отбывали наказание более одного миллиона человек", – напомнил Глава государства.
Президент отметил, что Казахстан стал общим домом для всех людей, пострадавших от сталинского режима.
"С разных территорий Советского Союза в Казахстан были переселены (депортированы) 1,5 миллиона человек из Северного Кавказа, Кореи, Прибалтики, Украины, России. Вот таким образом наша страна стала многонациональной. Для всех репрессированных Казахстан стал родным домом, и мы встретили всех с объятиями. С тех пор по сегодняшний день мы живем как единый народ – казахстанцы. Поэтому наш народ должен держать в памяти эти ужасные события, наше будущее поколение должно знать об этом, чтобы не допустить таких ужасов", – сказал Елбасы.
Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул и то, что кроме репрессированных политических деятелей гонениям подверглись их жены и дети.
"Здесь в АЛЖИРе (Акмолинский лагерь жен изменников Родины – разговорное название – Прим. ред.) женщины сидели с малышами на руках, некоторые дети родились здесь, жестокость была ужасная. Этот музей в небольшом объеме это показывает", – заключил казахстанский Лидер.
Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР – 17-й по счету и единственный женский лагерь-отделение КарЛАГа. Его особенностью стало то, что здесь содержались женщины, большая часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486. Документ подразумевал репрессии в отношении членов семей изменников Родины. Сквозь испытания холода, голода и разлуки с семьей прошли жена и дочь Турара Рыскулова – Арифа и Азиза Рыскуловы, Дамеш Жургенева, Рабига Асфендиярова, певица Лидия Русланова, матери Булата Окуджавы, Майи Плисецкой и многие другие.
За время репрессий в лагере этапом прошли 18 тыс. женщин, из них отбывали срок свыше 8 тыс. женщин 62 национальностей. На мемориальной доске увековечены имена всех женщин – жертв сталинского режима.
В торжественной церемонии возложения цветов также приняли участие потомки узниц лагеря.