Президент Казахстана подвел итоги первой пятилетки ГП ФИИР

Экономика
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Айнур Курамысова
Президент Нурсултан Назарбаев подвел итоги первой пятилетки Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы будем подводить итоги первой пятилетки. Мы чествуем победителей, презентуем новые объекты индустриализации. Это мы делали в труднейшие годы. Кризис еще не закончился. Может быть, кое-где первый блин комом, были недостатки. Но мы начали эту труднейшую работу, которую не каждое государство может себе позволить. Создаваемый нами с нуля индустриально-инновационный сектор начинает выдавать высокие достижения продукции. То, что мы уже создали, возвращается триллионами тенге в бюджет нашей страны, созданы рабочие места", – сказал Президент.

"Мы сделали решительный шаг в изменении структуры нашей экономики. По сути, диверсификация происходит не на словах, а на деле. Мы добились, что темпы роста обрабатывающей промышленности впервые стали гораздо выше, чем в традиционно добывающих отраслях. Если бы не высокие показатели цен на металлы, нефть, они  были бы разительно больше. Но даже в этих условиях достигнуты хорошие результаты. За первую пятилетку обрабатывающий сектор получил 70 процентов всех иностранных инвестиций, вложенных в казахстанскую экономику. Всего введено 770 новых предприятий, создано 75 тысяч новых рабочих мест.  Это очень важно. Сегодня общее число казахстанцев, работающих в индустрии, превышает 1 миллион человек. Когда это было?" – обратился Нурсултан Назарбаев к казахстанцам.

Глава государства отметил, что казахстанская экономика демонстрирует эффективность в трудных условиях глобального кризиса.

"Благодаря политике, которую мы проводили, в самые трудные времена кризиса 2007–2009 годов мы не допустили минусового показателя темпов роста экономики. Сейчас грядут трудные времена. Надеюсь, мы также выстоим вместе с вами. В этой сложной ситуации в глобальной экономике, еще не оправившись от того кризиса, мы продолжаем предлагать новые программы", – отметил Президент.

Производительность труда в обрабатывающей промышленности, по словам Главы государства, выросла на 60%.

"При этом каждый работник стал производить ежегодно в среднем на 20 тысяч долларов больше продукции. Это каждый работник, заметьте", – подчеркнул он.

"Энергоемкость экономики снизилась почти на 19 процентов. Возникли новые крупные отрасли экономики: машиностроение, нефтепереработка, электроэнергетика и другие. В Казахстан пришли крупнейшие мировые индустриальные гиганты: Еврокоптер,  Airbus, General electric, Toyota, LG. На порядок расширилась инфраструктурная база. Построено и реконструировано более 4 тысяч километров автомобильных и 1 700 километров железных дорог. За последние несколько лет в мире нигде не было построено столько протяженных транспортных артерий", – сказал Глава государства.

По словам Президента, в целом первая пятилетка индустриализации дала бесценный опыт успешного антикризисного реагирования на неурядицы глобальной экономики.

"Изменилась структура обрабатывающей промышленности, появились новые направления. Это автопром, железнодорожное и автомобилестроение, медтехника, вертолетостроение, солнечная и ветровая энергия. Выпуск железных вагонов вырос в 10 раз, дизельных локомотивов – в 20 раз. Автопром за 5 лет увеличил производство легковых автомобилей в 12 раз, тракторов – в 6 раз, промысловое оборудование выпускается в 3 раза больше, чем было", – сказал Нурсултан Назарбаев.

"За пятилетку доля отечественных строительных материалов возросла почти в 2 раза. Сейчас почти 80 процентов стройматериалов мы производим сами. Производство цемента выросло в 2 раза, до 4 миллионов тонн. А без этого всего что мы могли бы строить? Высокими темпами идет фармацевтика. Я ставил задачу, чтобы хотя бы 50 процентов лекарств производить у нас. Так вот, количество видов продукции за это время увеличилось на 500 единиц, объемы выпуска утроились. Мы уже выпускаем многое. От компьютерных томографов до одноразовых шприцов, глубокая переработка стали увеличилась на 1,5 миллиона тонн, производство сортового проката – до 600 тысяч тонн",  – привел цифры Глава государства.

"Для простого человека это просто цифры. Что значит сортовой прокат? Без периодического профиля, арматуры ни один дом, ни один завод не строятся, все это завозили из-за рубежа. Теперь мы сами это производим. Трубы для нас очень важны, мы их сами выпускаем. Теперь мы производим титановые слитки, переработка первичного алюминия увеличилась на 30 тысяч тонн. Мы планомерно развиваем сельское хозяйство. В агроформированиях по сравнению с 2010 годом, больше чем на 50 процентов увеличилось поголовье скота. Площади промышленных теплиц за эти годы увеличились в 3 раза. Благодаря этим мероприятиям, вложению денег наш внутренний рынок более чем на 80 процентов обеспечен собственным продовольствием. Мы впервые начали экспорт животноводческой продукции. Объем составил 6 тысяч тонн", – подчеркнул Назарбаев.

Подводя итоги, Глава государства акцентировал внимание на том, что у Казахстана есть "железные" преимущества.

"Казахстан полностью обеспечен электроэнергией и топливом. Мы можем быть спокойны и ни у кого не спрашивать. Мы обеспечиваем себя основными видами продовольствия: мясом, молоком, хлебом, бог даст, и овощами. Если эти основные показатели будут, мы можем не волноваться. Если начнем еще ткани производить, делать мебель, если мы уже до ковров делали, то можем и товары народного потребления делать. Кто хочет шиковать на западе и французскими духами и пеньюарами пользоваться, это другой вопрос. Но для жизни ведь у нас все будет", – заключил Нурсултан Назарбаев.

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