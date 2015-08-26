Политика
Президент Казахстана посетит Китай с визитом
Сергей ОСАНОВ
Первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли в Пекине провели 7-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz.

Заседание состоялось в преддверии визита, 31 августа – 3 сентября, Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай.

На заседании стороны рассмот­рели ряд соглашений, которые будут подписаны в ходе визита Президента РК в КНР, обсудили реализацию проектов в рамках провозглашенной Нурсултаном Назарбаевым новой экономической политики "Нұрлы жол" и инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", что откроет перед странами новые перспективы взаимовыгодного партнерства.

В ходе переговоров обсуждены также вопросы торгово-экономического, индустриального и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в рамках транзитных транспортных проектов, укрепление сотрудничества по рациональному использованию и охране водных ресурсов транс­граничных рек. Участники заседания обсудили партнерство в энергетической сфере, сельском хозяйстве, научно-технической деятельности и других областях.

Первый заместитель Премьер-Министра РК пригласил китайские компании принять активное участие в международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане, а также предложил придать прак­тическое наполнение инициативе Казахстана об открытии павильо­на ШОС в рамках выставки.

Бакытжан Сагинтаев также провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, в ходе которой стороны выразили необходимость продолжать сотрудничество государств в таких приоритетных сферах, как нефтегазовый сектор, атомная энергетика, сельское хозяйство, туризм и другие.

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