Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов США, Сьерра-Леоне и Молдовы

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 3 государств. Верительные грамоты вручили посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм, посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Республики Молдова Лилиан Дарий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду, они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

В завершение президент пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств, - сообщила пресс-служба президента РК.