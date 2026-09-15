Президент Казахстана провел встречу с Премьером Республики Корея

Президент

В начале встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост Главы Правительства Кореи и пожелал успехов на столь ответственном посту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Казахско-корейские отношения в настоящее время поступательно развиваются. В рамках нашего стратегического партнерства на взаимовыгодной основе реализуются многочисленные важные инициативы. Ваша страна входит в десятку ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В нашей стране действуют более тысячи совместных предприятий с участием корейского капитала. Однако перед нами стоит еще немало ответственных задач. Поэтому уверен, что мы совместными усилиями, как единая команда, успешно реализуем все намеченные планы, – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане создан благоприятный деловой и инвестиционный климат.

– Наряду с крупными корейскими корпорациями, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса малыми и средними предприятиями. Правительства Казахстана и Кореи предпринимают необходимые меры в этом направлении. В частности, эффективно работают Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Деловой совет. Кроме того, создана необходимая правовая база, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Президент поблагодарил Премьер-министра Хан Сон Сук за ее участие в работе Круглого стола представителей деловых кругов Казахстана и Кореи. Глава государства выразил уверенность в том, что подписанные в рамках мероприятия соглашения будут способствовать расширению спектра двусторонних связей.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особую значимость его предстоящих переговоров с Президентом Ли Чжэ Мёном, которые призваны открыть новую веху в истории казахско-корейских отношений. Затем Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления дальнейшего взаимодействия правительств.

– На повестке стоит задача удвоить двусторонний товарооборот. Для этого важно не только наращивать объемы, но и качественно менять структуру торговли, расширять номенклатуру товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому считаю весьма актуальной разработку Комплексной программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и Кореи на 2027-2030 годы. Также полагаю важным подготовить отдельную Дорожную карту промышленной кооперации, включив в нее наиболее перспективные проекты по локализации и экспорту продукции на третьи рынки, – предложил Президент.

В завершение Глава государства вновь подтвердил приверженность Казахстана курсу на всестороннее укрепление партнерства с Кореей.

Премьер-министр Хан Сон Сук отметила, что Республика Корея возлагает большие надежды на дальнейшее углубление двусторонних связей.

– Для меня большая честь встретиться с Вами, г-н Президент. Как Вы отметили, Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии. Рассчитываю, что в рамках нынешнего саммита сотрудничество между двумя странами, особенно в экономической сфере и в области энергетических цепочек поставок, получит дальнейшее активное развитие. Мы также считаем, что Корея может стать очень хорошим партнером Казахстана в реализации проекта развития нового города Alatau City, – заявила Глава Правительства Республики Корея.

По словам Премьер-министра, особый импульс двусторонним отношениям придают не только экономические инициативы, но и стремительно растущие культурно-гуманитарные связи, а также динамичный рост взаимных поездок граждан. В ходе встречи были обсуждены планы по реализации совместных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных материалов, автомобилестроения, цифровизации и развития искусственного интеллекта, а также медицины. 

#Казахстан #президент #премьер-министр #Корея

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