Президент
Президент Казахстана раскритиковал перевод отдельных понятий на госязык
Асель Есетова

"Мы сейчас международные универсальные слова переводим на казахский язык. Например, международное слово "пианино" перевели как "күйсандық". Крайне не соответствует смыслу. Другое международное слово "композитор" мы перевели как "сазгер". "Саз" дает другое понятие. Из-за чего это происходит? Думая, что надо уходить от русского языка, берем то из турецкого, то из арабского, то из персидского. И таким образом портим язык. Мы должны обогащать язык международными терминами. И в этом нет ничего плохого, и не надо этого пугаться", – сказал Нурсултан Назарбаев в интервью журналисту агентства "Хабар".

Глава государства заявил, что государственному языку не угрожает никакая опасность, язык растет и богатеет, его ждет большое будущее. Нурсултан Назарбаев отметил, что в мире существуют 6 тысяч языков, 10% из них ежегодно вымирает.

"70% населения планеты пользуется английским языком. Потому что это язык науки, образования, медицины, культуры, СМИ. Конечно, можно жить без знания английского языка, но уже будешь обделен теми знаниями, которые позволяет получить этот язык. Без этих знаний мы ставим препятствие своему будущему, развитию и росту. Поэтому как мы можем развиваться, поднимать экономику, войти в 30 развитых стран, если наш народ, наша молодежь не знает английского языка", – выразил мнение Президент.

"Я считаю, что трехъязычие – это правильно. И среди них наш государственный язык является конкурентоспособным. Если мы будем знать эти три языка, то получим большие возможности. Это мы должны понимать", – добавил глава Казахстана.

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