Президент Казахстана соболезнует в связи с кончиной Фиделя Кастро

Президент
885
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Раулю Кастро в связи с кончиной Фиделя Кастро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме отмечается, что Президент с глубокой скорбью воспринял известие о кончине лидера кубинской революции.

"Команданте Фидель Кастро навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрый лидер, авторитетный политик и историческая личность, внесшая большой вклад в укрепление двусторонних отношений", – говорится в соболезновании.

