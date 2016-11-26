Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Раулю Кастро в связи с кончиной
Фиделя Кастро, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В телеграмме отмечается, что Президент с глубокой скорбью воспринял известие о кончине лидера кубинской революции.
"Команданте Фидель Кастро навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрый лидер, авторитетный политик и историческая личность, внесшая большой вклад в укрепление двусторонних отношений", – говорится в соболезновании.