Президент Казахстана соболезнует в связи со смертью Сергея Дьяченко

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование семье государственного деятеля Сергея Дьяченко в связи с его кончиной, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
В телеграмме отмечается, что известие о безвременной кончине Сергея Дьяченко Глава государства воспринял с прискорбием.
"Долгие годы работая на руководящих постах в государственных органах, выполняя свои депутатские полномочия в Мажилисе Парламента, он внес большой вклад в общественно-политическое, экономическое и культурно-гуманитарное развитие страны. Будучи истинным патриотом нашей Родины, все свои помыслы и дела он направлял на благо Республики Казахстан. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами", – говорится в телеграмме.
В завершение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что светлая память о Сергее Дьяченко навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
Напомним, о кончине Дьяченко
сегодня сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
"С глубоким прискорбием должен сообщить, что сегодня, буквально час назад, после тяжелой продолжительной болезни скончался наш коллега – видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан Сергей Александрович Дьяченко", – сказал он.