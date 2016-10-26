Президент Казахстана соболезнует в связи со смертью Сергея Дьяченко

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Фото ©Kazpravda.kz
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование семье государственного деятеля Сергея Дьяченко в связи с его кончиной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В телеграмме отмечается, что известие о безвременной кончине Сергея Дьяченко Глава государства воспринял с прискорбием.

"Долгие годы работая на руководящих постах в государственных органах, выполняя свои депутатские полномочия в Мажилисе Парламента, он внес большой вклад в общественно-политическое, экономическое и культурно-гуманитарное развитие страны. Будучи истинным патриотом нашей Родины, все свои помыслы и дела он направлял на благо Республики Казахстан. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами", – говорится в телеграмме.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что светлая память о Сергее Дьяченко навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Напомним, о кончине Дьяченко сегодня сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

"С глубоким прискорбием должен сообщить, что сегодня, буквально час назад, после тяжелой продолжительной болезни скончался наш коллега – видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан Сергей Александрович Дьяченко", – сказал он.

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