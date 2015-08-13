Президент Казахстана соболезнует в связи со взрывом в Китае
Ксения Воронина
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи со взрывом на химическом заводе в городе Тяньцзинь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате трагедии.
Нурсултан Назарбаев, разделяя скорбь невосполнимой утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнования Председателю КНР, а также родным и близким погибших.
В завершение Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, что в результате ЧП на складе в портовом городе Тяньцзинь, по уточненным данным, погибли 44 человек, более 500 получили ранения. После взрыва мощностью в 3 тонны в тротиловом эквиваленте на складе произошло еще несколько взрывов в тот момент, когда пожарные вели борьбу с огнем. Мощность самого сильного из них эквивалентна 21 тонне тротила. Многомиллионному мегаполису нанесен огромный ущерб.