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Президент Казахстана учредил Орден трудовой славы
Айнур Курамысова
Президент Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста учредил Орден трудовой славы, который будет присуждаться отличившимся рабочим, крестьянам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы страна труда. Наша забота, чтобы все имели работу. Поэтому наше государство, Правительство, Парламент, средства массовой информации должны воспевать человека труда. Поэтому я решил учредить специальный Орден трудовой славы, который состоит из трех степеней. Обладатель трех степеней равняется Герою труда и будет вручаться только рабочим и крестьянам, которые отличились, династиям рабочих. Все создается, руками и умами этих рабочих, все, что мы потребляем. Поэтому надо славить человека труда. Весь мир и наша страна держится на славе труда, на рабочем человеке", – подчеркнул Глава государства.

При этом, по словам Нурсултана Назарбаева, одна из системных проблем XXI века заключается в том, что с ростом населения страны обостряется вопрос занятости. Мы знаем, что на Земле живeт 7 миллиардов человек, а людей, которые хотят работать с 15 лет, – 5 миллиардов. А на Земле создано 1,5 миллиарда рабочих мест. Все, что желает сегодня весь мир, – это работа. На этот глобальный вызов нам придется ответить, чтобы войти в топ-30 развитых стран. Для того чтобы обеспечить 6-процентный рост экономики Казахстана, нам нужно обеспечить до 10 тысяч рабочих мест. И все должны помнить, и мы должны при въезде во все областные центры вешать не мои портреты, а вешать табло, сколько рабочих мест создано за прошлый год, месяц, квартал. Вот чего я требую. Пусть средства массовой информации показывают, что сделано, сколько и каких рабочих мест создано. Сегодня в прямом эфире показали дыхание индустрии Казахстана, хорошо было бы, чтобы каждый день показывали и недостатки тоже", – сказал Глава государства.

"Это вызывает гордость за страну, то, что мы делаем", – отметил Нурсултан Назарбаев.

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