Президент Казахстана выразил удовлетворение итогами Саммита ШОС

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Талгат Исенов
На брифинге в Ташкенте Президент Казахстана затронул ключевые итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Считаю, что сегодня состоялся один из важных, исторически значимых саммитов ШОС. Как один из инициаторов создания Организации, Казахстан стоял у истоков ее зарождения в числе пяти республик, которые на тот момент решали территориальный вопрос по границе с Китаем. Сегодня наша Организация, одним из приоритетов которой является развитие экономического сотрудничества, превратилась в важнейшего мирового игрока в экономическом и политическом плане", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана сообщил, что в рамках саммита состоялось подписание ключевых документов по вступлению Индии и Пакистана в Организацию.

"Благодаря присоединению Индии и Пакистана к ШОС она стала еще более глобальной организацией, охватывающей большую часть территории Евразии, половину населения земного шара и 20 процентов экономики мира. Объединение государств – членов ШОС посредством транспортно-логистических пунктов, открытия экономических границ наших стран и возрождения Великого шелкового пути дает Казахстану большие преимущества в будущем", – заявил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства рассказал об основных результатах двусторонних переговоров, состоявшихся в рамках мероприятия.

"Сегодня во время встречи с Председателем КНР мы рассмотрели перспективы создания более 50 совместных предприятий, которые призваны сыграть важную роль в индустриализации нашей страны. В ходе переговоров с Президентом Афганистана была обсуждена обстановка в этой стране. На сегодняшний день Казахстан продолжает оказывать помощь в обучении афганских студентов. В Афганистан уже возвратились 150 специалистов, которые в скором времени начнут работать. При этом ежегодно мы принимаем в наши вузы по 50 человек, тем самым помогая восстановлению экономики Афганистана", – отметил Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев сообщил, что следующий саммит глав государств – членов ШОС пройдет в Астане 8–9 июня 2017 года.

В заключение Глава государства выразил удовлетворенность итогами заседания, отметив его своевременность и значимость для нашей страны.

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