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Президент Казахстана выступил с идеей о переводе штаб-квартиры ООН в Азию
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с идеей о переводе штаб-квартиры ООН в Азию на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Kazpravda.kz.

"70 лет назад, когда вместо неработающей Лиги Наций в Женеве создавалась Организация Объединенных Наций, было решено разместить ее штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это было связано с тем, что в то время возросла роль Западного полушария в международных делах. Центр развития мира переместился из Старого Света в Новый, из Европы – в новую точку глобального роста – в США, Нью-Йорк.

С тех пор многое изменилось, и мир стал иным. В XXI веке центр развития смещается в Азию – самый большой континент мира, где живет 2/3 населения планеты, сосредоточены огромные ресурсы. Мощный рывок развивающихся экономик Азии обозначил новую реальность в глобальных процессах. Важно использовать этот исторический шанс, чтобы придать новый импульс взаимоотношениям государств с учетом этого процесса. Предлагаю подумать о переводе штаб-квартиры ООН в Азию", – сказал он.

Также Глава государства предложил открыть в Астане Международный центр по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН.

"В поддержку инициативы ООН "Устойчивая энергетика для всех" в 2017 году в Астане состоится Всемирная выставка "ЭКСПО" на тему "Энергия будущего". Приглашаем все государства к участию в подготовке и проведении выставки. Глядя в будущее, на основе инфраструктуры выставки "ЭКСПО-2017" предлагаю открыть в Астане Международный центр по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН", – заключил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент РК призвал объединить усилия стран – членов ООН по разработке наднациональной мировой валюты, отвечающей целям и задачам глобального устойчивого развития и процветания.


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