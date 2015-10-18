Президент Казахстанской федерации бокса поздравил Головкина с победой

Спорт
1015
Жания Уранкаева
Фото с сайта kapital.kz
Вице-президент ­AIBA­, президент Казахстанской федерации бокс­а Тимур Кулибаев поздравил Геннадия Голо­вкина с победой в бою против канадца Дав­ида Лемье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт КФБ.

"Геннадий, поздравляю Вас!­ Ваша очередная и безоговорочная победа в­оодушевила всех Ваших соотечественников ­– поклонников бокса. Одержав верх над чемпионом IBF Дэвидом Л­емье на арене Madison Square Garden, Вы снова продемонстрировали миру, что в боксе казахстанцам нет равных", – говорится в поздравительном письме.

56232d2085ae01445145888.jpg

"Ваши победы вдохновляют Ваших юных соот­ечественников, которые, я уверен, в будущем сохранят и приумножат спортивную славу Казахстана. Желаю Вам удачи и новых свершений!" – пожелал Кулибаев.

Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) казахстанец Геннадий Головкин одержал победу над обладателем пояса IBF в этом же весе канадцем Давидом Лемье. 

Популярное

Все
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Мало вырастить, важно переработать
Пять лет в колонии-поселении получил виновник ДТП, в котором погибли люди
Кокшетауские школьники разработали образовательный сайт для детей с особыми потребностями
Жители села Коянды перекрыли дорогу: Что происходит в Акмолинской области
Квитанции за март огорчат многих жителей Жетысу
Уровень жизни сельчан растет
Казахстанские фермеры внесут на поля 1,5 млн тонн удобрений
Завод бытовой техники локализует производство
Главная задача театра – не дать зачерстветь душе человека
Qarmet: кризис – не только трудности, но и новые возможности
«Дубровский» вышел comme il faut
Заседания молодежного литературного клуба пройдут в регионах
Бата, Көрісу, Қара жорға и другие
Казахский писатель-фантаст Медеу Сарсеке активно работал до последнего дня
Традиции кочевников продолжаются
Под одним шаныраком: представители НПО установили общую юрту на набережной Актау
Пожара удалось избежать
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Токаев прибыл в Алматы
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Тема этники в моде – неисчерпаема
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Как у моей бабушки появилась немецкая дочь Ира
И топливо, и химическое сырье
Земли и пастбищ хватит всем
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Да возрастет из народных недр национальная музыка
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце

Читайте также

Сборная Казахстана завоевала 31 лицензию на Олимпиаду в Пар…
Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, выигравшей три…
Казахские мушкетеры впервые взяли четыре лицензии на Олимпи…
Нурканат Серикбаев стал чемпионом гранд слэма по дзюдо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]