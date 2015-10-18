Президент Казахстанской федерации бокса поздравил Головкина с победой

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Вице-президент AIBA, президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев поздравил Геннадия Головкина с победой в бою против канадца Давида Лемье, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт
КФБ.
"Геннадий, поздравляю Вас! Ваша очередная и безоговорочная победа воодушевила всех Ваших соотечественников – поклонников бокса. Одержав верх над чемпионом IBF Дэвидом Лемье на арене Madison Square Garden, Вы снова продемонстрировали миру, что в боксе казахстанцам нет равных", – говорится в поздравительном письме.
"Ваши победы вдохновляют Ваших юных соотечественников, которые, я уверен, в будущем сохранят и приумножат спортивную славу Казахстана. Желаю Вам удачи и новых свершений!" – пожелал Кулибаев.
Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) казахстанец Геннадий Головкин одержал победу
над обладателем пояса IBF в этом же весе канадцем Давидом Лемье.