Президент: Каждая победа – результат многолетней подготовки и труда

Президент,Спорт
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Для нашей страны каждая медаль имеет особую ценность и значимость. Хочу выразить признательность всем присутствующим здесь спортсменам. Звание чемпиона налагает на спортсмена большую ответственность. Путь каждого, кто поднялся на высшую ступень пьедестала почета, служит образцом для молодых людей, избравших профессиональный спорт. Молодое поколение равняется на вас. Спорт – это мощная сила, способная влиять на общественное сознание, формировать как интеллектуальные, так и физические качества человека. Это непреложная истина. Спорт воспитывает подрастающее поколение в духе дисциплины, порядочности, честности и ответственности. Если наша молодежь будет активной и целеустремленной, а народ – крепким духом, то и государство станет сильнее», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на особую роль известных и признанных в обществе личностей, в том числе спортсменов, в продвижении и утверждении новых этических принципов. Наряду с этим он поставил ряд задач на предстоящий период.

«Сегодня казахстанский спорт обладает высоким авторитетом и значительным потенциалом. Поэтому нам необходимо стремиться к еще более высоким результатам. Впереди нас ждет главное спортивное событие четырехлетнего цикла – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Подготовку к этим глобальным стартам уже сейчас необходимо вести на самом высоком уровне. К ней должны активно подключиться не только спортсмены, но и профильное министерство, а также спортивные федерации», – обратил внимание Президент.

#Токаев #президент #награждение #спортсмен

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