Глава государства отметил важность учета климатических вызовов в деле обеспечения продовольственной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В настоящее время публикуются различные прогнозы относительно климатической ситуации в мире на следующий год и последующий среднесрочный период. Климатическая повестка тесно переплелась с геополитикой и экономикой», - отметил Президент в своей речи на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

В частности, высказываются опасения по поводу стремительно ухудшающегося состояния климата и предстоящих засух.

«Об этом я сейчас говорил в связи с внедрением искусственного интеллекта именно в сельское хозяйство. Некоторые эксперты называют 2027 год потенциально самым жарким за всю историю наблюдений», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Погодные аномалии грозят засухами, пожарами, наводнениями и, как следствие, тяжелыми последствиями для глобальной продовольственной безопасности, серьезными сбоями в мировых цепочках поставок.

«Все эти риски мы обязаны учитывать в развитии сельского хозяйства и управлении водными ресурсами, мы только подходим к решению этого вопроса, и, мне кажется, подходим медленными темпами. Потому что речь идет о самой важной задаче – обеспечении продовольственной безопасности нашей страны», - подчеркнул Президент.

В Астане находится штаб-квартира международной организации, занимающейся продовольственной безопасностью в рамках Организации Исламского сотрудничества.

Профильное министерство совместно с этой организацией может разработать модельные рекомендации для Казахстана и наших партнеров относительно принятия мер с учетом тревожных тенденций в мире.