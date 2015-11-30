Президент – крупному бизнесу: пора вкладываться в легализацию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к предпринимателям и состоятельному классу страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Государство все сделало для того, чтобы появились состоятельные люди. Идет на беспрецедентные в нашей истории меры по приватизации. Страна дала многим из вас возможность заработать, быть на первых страницах деловых журналов. Я призываю вас сейчас активно участвовать в легализации капиталов и приватизационных тендерах", – сказал он.
Вместе с тем он заверил, что участникам программы легализации гарантируется защита от судебных преследований.
"Понимаю, кто-то боится привести свои деньги. А вдруг… Не будет вдруг. Никто не будет открывать ваши счета, которые вы легализуете. Никто не будет преследовать, ни один орган за то, что вы легализовали свое имущество, дом, в том числе за рубежом. Если за рубежом, заплатите 10% налогов, зато вы честные. Никто туда ездить не будет, никто копаться не будет. А деньги, которые сюда привезете, вкладывайте в приватизационные объекты, у вас будут стабильные активы... Сколько коттеджей построено по Казахстану, мы не спрашиваем, на какие деньги ты построил дом, на какие деньги купил квартиры. Пусть люди свои деньги держат не в кубышках, а в домах", – отметил он.
"Заботясь о вас, о ваших детях, я призываю вас это сделать. Этим вы поможете себе и Казахстана и всему вашему народу. Не потому что ваши деньги нужны государству, мы обойдемся без них, но я вас жалею. Я хочу, чтобы вы спокойно жили, а не бегали за бугром, и потом вас искали", – заключил Глава государства.