Президент Кыргызстана денонсировал соглашение с Казахстаном о выделении $100 млн матпомощи

Политика
фото с сайта Президента Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении 100 млн долларов в качестве гранта в рамках помощи Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы КР.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О денонсации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о техническом содействии", – говорится на сайте главы КР.

Закон принят парламентом КР 9 ноября и вступает в силу со дня официального опубликования.

Министерству иностранных дел Кыргызстана поручено в установленном порядке уведомить правительство Казахстана о денонсации соглашения и протоколов.

Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции было подписано 26 декабря 2016 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и было ратифицировано Казахстаном в июле текущего года.

