Президент Кыргызстана взял отпуск на необъявленный срок

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Фото с сайта cis.minsk.by
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с понедельника ушел в трудовой отпуск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

"При этом в ведомстве не уточнили, как долго продлится отдых президента. На пресс-конференции 1 декабря Атамбаев заявил, что в ближайшее время планирует взять отпуск, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны", – пишет korrespondent.net.

Как отмечается, на этот период у Алмазбека Атамбаева были запланированы важные мероприятия. В конце текущей недели, 11 декабря, в республике состоится референдум по внесению изменений в конституцию и выборы депутатов местных советов. В день выборов по традиции глава государства после голосования выходит для общения с прессой. Помимо этого, во второй половине декабря у президента Кыргызстана запланирован государственный визит в Индию и участие в заседании глав государств ОДКБ.

Напомним, в этом году президент Кыргызстана несколько раз брал краткосрочные отпуска, один из них был вынужденным – по болезни, так как в конце сентября у Атамбаева на пути в Нью-Йорк возникли проблемы с сердцем, и он прошел лечение в московской клинике.

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