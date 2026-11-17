Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Как вы все знаете, в течение последнего месяца некоторые преступные группы безрассудно нападают на честь и институт президента Монголии, порочат его репутацию. Президент Монголии представляет единство народа, являясь главой Совета национальной безопасности и командующим вооруженными силами. Нападение на честь президента означает нападение на честь народа. Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим", - сказал Ухнаагийн Хурэлсух на пресс-конференции.