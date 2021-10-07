Культура
Президент наградил актера Досхана Жолжаксынова орденом "Отан"
Касым-Жомарт Токаев наградил актера и кинорежиссера Досхана Жолжаксынова орденом "Отан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"За особые заслуги в развитии национальной культуры, кинематографии и театрального искусства наградить орденом "Отан" Жолжаксынова Досхана Калиевича", - говорится в указе, подписанном Главой государства.

Досхан Калиевич Жолжаксынов (родился 7 октября 1951 года) — советский и казахстанский актёр, кинорежиссёр. Народный артист Казахстана (1994), лауреат двух Государственных премий Республики Казахстан (1996, 2016). Заслуженный артист Кыргызской Республики (1994). Заслуженный артист Казахской ССР (1987).

Сыграл свыше 200 ролей в театре и кино. Первая роль на сцене театра — Кылыш-бек в спектакле "Золотая стена" Х. Вахитова (1972). Затем сыграл роли Сматбека ("Шалопай из города" Ж.Ташенова и И. М. Саввина), Сырыма ("Найти себя" Р.Сарсенбаева и Е.Обаева), Казакбая ("Апа, — апатай" А.Тарази и К.Искак), Самета, Акаиа ("Солдат из Казахстана" и "Акан сери — Актокты" Г.Мусрепова), Глумова ("На всякого мудреца довольно простоты" А. Н. Островского), Азбергена ("Индет" А.Тарази, Гос. премия Казахстана, 1996; Главный приз смотра театров тюркоязычных народов, Казань, 1998) и др.

В репертуаре актера — песни народных и современных композиторов.

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