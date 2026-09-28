Президент наградил Елену Рыбакину орденом «Барыс»

Президент,Теннис

Глава государства принял в Акорде титулованную казахстанскую теннисистку 

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с триумфом на открытом чемпионате США и статусом первой ракеткой мира по теннису, отметив историческое значение этого успеха и неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

– После Ваших побед наши дети проявляют интерес к теннису, в большом количестве записываются в секции, хотят тоже стать чемпионами. Вы подаете положительный пример нашим детям, и это очень хорошо. Наши дети должны приобщаться к спорту, это крайне важно для их будущего. Три победы на турнирах Большого шлема навечно останутся в летописи тенниса. Полагаю, что на этом Вы не остановитесь и дальше будете продолжать свое победное шествие, – сказал Глава государства.

Президент особо выделил высокие человеческие качества Елены Рыбакиной.

– Вы хорошо себя ведете на корте и во время общения с людьми. Я всегда отмечаю Вашу чрезвычайно высокую персональную культуру. Это тоже имеет очень важное значение, в том числе и с точки зрения презентации Казахстана как развитого и цивилизованного государства, где поддерживается спорт и, в частности, теннис, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Елена Рыбакина выразила искреннюю благодарность Главе государства за личную поддержку, а также за особое внимание, которую он уделяет развитию большого тенниса в Казахстане.

Первая ракетка мира заявила, что очень горда представлять Казахстан на международной арене. Она намерена и впредь добиваться высоких результатов, радуя отечественных болельщиков своими победами.

Президент наградил Елену Рыбакину орденом «Барыс» III степени за выдающиеся спортивные заслуги и большой вклад в развитие и популяризацию тенниса в Казахстане.

#Токаев #Рыбакина #поздравление

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