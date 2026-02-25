Фото: пресс-служба Президента РК

В резиденции Акорда состоялась церемония награждения чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова и его тренеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта Олимпиада стала поистине исключительным событием для всего Казахстана.

– Благодаря триумфу Михаила Шайдорова, завоевавшего золото в фигурном катании, небесно-голубой флаг Казахстана высоко поднялся над олимпийской ареной. Прежде всего, хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру и всем, кто сегодня собрался в Акорде. Мировое признание Михаила – это результат вашего усердного труда и целеустремленности! Под вашим началом он стал выдающимся спортсменом и смог в полной мере раскрыть свой талант. Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом – значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину, – сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.

– Прежде всего, это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Во-вторых, это первое олимпийское золотое, которое завоевали отечественные фигуристы. В-третьих, весь мир смог убедиться, что в Казахстане есть яркие таланты, которые достойно продолжают славный путь знаменитого фигуриста Дениса Тена. Блестящее выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде – успех исторического значения. Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина д’Ампеццо. Это результат неимоверно упорной работы над собой олимпийского чемпиона, его веры в собственные силы, его любви к такому очень сложному виду спорта, как фигурное катание, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил заслуги Станислава Шайдорова, отца и первого тренера олимпийского чемпиона.

– Станислав Александрович – многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, и как отец, и как первый тренер помог Михаилу сделать первые шаги на льду, и он всегда был рядом со своим сыном в самые трудные моменты жизни. В качестве Главы государства хочу выразить Вам сердечную благодарность за такого сына, настоящего патриота, высоко поднявшего государственный флаг Республики Казахстан на главной спортивной арене мира. Я прочитал Ваши интервью и должен признать, что Вы с честью и достоинством выполнили свой долг любящего отца, ни минуты не сомневавшегося в успехе спортивной миссии своего талантливого сына Михаила. Вы вместе прошли извилистый путь через тернии к звездам, и сегодня вполне заслуженно пожинаете сладкие плоды упорнейшего труда, принимаете слова искреннего уважения и восхищения. Вы заслужили всенародную славу. Народ благодарен Вам за истинный патриотизм. Я присоединяюсь к этим идущим от всего сердца народным чувствам благодарности и уважения, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также поприветствовал тренера олимпийского чемпиона, выдающегося спортсмена, чемпиона Олимпиады 1994 года, чемпиона мира Алексея Урманова.

– Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, Вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя Ваших великих достижений в этом виде спорта. Значительный вклад в достижение данного феноменального успеха внесли профильное министерство, федерация, а также Национальный олимпийский комитет во главе с прославленным боксером Геннадием Головкиным, чье имя недавно внесено во Всемирный зал боксерской славы. Наши соотечественники с большим волнением следили за перипетиями спортивной борьбы, особенно после усложнения произвольной программы Михаила, который пошел на риск и буквально вырвал победу на главном турнире человечества. Это тоже не случайно, ведь далеко не каждый может столь успешно использовать такой, возможно, единственный шанс в своей жизни. Как гласит древняя мудрость, не проворным достается успех, но время и случай для каждого из нас. Триумф Михаила, уверен, вдохновил тысячи молодых казахстанцев к занятию спортом, укрепил их веру в то, что любые, даже самые, казалось бы, фантастические мечты все же исполняются, если проявить трудолюбие, решимость, несгибаемую волю. Тысячи мальчиков и девочек нашей страны сегодня с восхищением смотрят на Михаила Шайдорова и хотят быть похожими на него, мечтают стать великими спортсменами. Это значит, в нашей стране непременно появятся новые звезды мирового спорта. Имена всех олимпийских чемпионов навсегда попадают в летопись мирового спорта, их достижения фиксируются в музее Международного олимпийского комитета в Лозанне. Теперь туристы из различных стран, посещающие этот музей, смогут вновь стать свидетелями блестящей победы Михаила Шайдорова на Олимпиаде 2026 года, – подчеркнул он.

Президент заявил, что со стороны государства будут создаваться все условия для развития массового и профессионального спорта. Это является приоритетом государственной политики.

– Результаты олимпиад были и остаются важным мерилом прогресса государств. Наша страна заняла 25-ю позицию по общему числу спортсменов, выступавших на этих соревнованиях. Мы строим Справедливый Казахстан, где каждый целеустремленный, трудолюбивый человек должен обладать большими возможностями для самореализации, в том числе в спорте. Честная конкуренция, меритократия, дисциплина, ответственность – это то, на чем держится и большой спорт, и любое сильное государство. Развитие созидательного потенциала нации стало смысловым стержнем проекта новой Народной Конституции, вынесенной на республиканский референдум. Основной закон призван укрепить фундамент государства, в котором принципы Справедливости, законопослушания, бережного отношения к природе, патриотизма станут главной движущей силой прогресса, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что в развитии государства, как и в большом спорте, успех сопутствует тем, кто ставит перед собой сложные цели, упорным трудом и командной работой добивается их воплощения в жизнь.

– Сегодня мы поздравляем Михаила и в его лице всех членов национальной сборной, которые проявили свои лучшие качества и приложили все усилия для достижения успехов, в том числе личных рекордов. Для некоторых спортсменов это были первые старты такого огромного масштаба, и они показали достойный результат. Важно, что многие наши спортсмены вошли в топ-10 в своих дисциплинах. Это хорошая база для будущих достижений. Успехи наших граждан на международном уровне, будь то в спорте или в школьных и студенческих олимпиадах, в искусстве и других сферах, говорят о неуклонном подъеме нашего государства. Совсем скоро в Милане и Кортине д’Ампеццо начнутся зимние Паралимпийские игры. Хотел бы пожелать удачи нашим спортсменам! – пожелал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что через два года наши атлеты поедут на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

– Перед министерством, Национальным олимпийским комитетом, федерациями стоит задача проявить коллегиальный стиль работы, обеспечить эффективную поддержку членов сборной команды. Особое внимание нужно уделить подготовке к зимним Азиатским играм 2029 года, которые пройдут в Алматы. Игры должны быть организованы на самом высоком уровне. Это очень важное событие, которое придаст новый импульс развитию спорта в Казахстане с ощутимым эффектом для нашей экономики и сферы туризма, – подытожил свое выступление Глава государства.

Затем Касым-Жомарт Токаев за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом «Барыс» ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом «Достық» ІІ степени – тренера-консультанта Алексея Урманова. Орденом «Құрмет» были отмечены главный тренер национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанова, тренер по фигурному катанию Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.