Президент наградил победителей и призеров Азиатских игр и параигр

Президент,Спорт
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках выступления Касым-Жомарт Токаев отметил высокие результаты казахстанских спортсменов на ХХ летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Это поистине огромное достижение, вызывающее глубокое чувство гордости за Казахстан! Поздравляю вас с выдающимся успехом! Вы достойно представили нашу страну на крупнейших спортивных состязаниях, собравших сильнейших атлетов континента. Благодаря самоотверженности нашей сборной на аренах Азиатских игр не раз звучал гимн нашей Родины и поднимался ввысь небесно-голубой флаг. Для меня каждый успех наших спортсменов – это торжество истинного патриотизма. Все наши соотечественники искренне болели и переживали за вас. Награды, принесенные вами в копилку сборной, стали источником вдохновения для всех казахстанцев, особенно для подрастающего поколения, служа примером твердости характера и воли к победе. В этот торжественный момент я как Глава государства хочу вновь выразить вам искреннюю благодарность», – обратился Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, победы отечественных атлетов полностью отражают дух масштабных преобразований, происходящих сегодня в стране.

Он также заявил, что в последние годы национальная экономика демонстрирует уверенный рост, что позволило выйти на качественно новые показатели развития.

«По данным Международного валютного фонда, объем ВВП Казахстана приблизится по итогам года к 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в нашем регионе. Однако в условиях глобальной нестабильности недопустимо останавливаться на достигнутом и ограничиваться прошлыми успехами. Нам предстоит приложить максимум усилий для наращивания потенциала государства в нынешнее непростое время», – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на амбициозных планах развития страны.

«Как вы знаете, я подробно остановился на стоящих перед страной задачах в недавнем Послании народу Казахстана. Так, в следующем году в стране развернется масштабное общенациональное строительство. Важно понимать, что это не просто кратковременная кампания, а поистине «Народная стройка», то есть проект исторического значения, реализуемый на благо всего общества. Все граждане страны, особенно молодые люди, должны жить в безопасной, комфортной и качественной среде. Достижение этой цели является для меня как Президента страны безусловным приоритетом. В рамках «Народной стройки» во всех регионах будет возведено множество социальных объектов – школ, больниц, поликлиник, реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, центров культуры и искусства, спортивных центров, то есть объектов, которые качественно изменят повседневную жизнь наших граждан. По сути, мы приступаем к реализации беспрецедентной программы «Народная стройка», которая кардинально преобразит облик нашей страны, значительно повысит качество жизни граждан. Масштабное строительство охватит все города и районы, обновит всю гражданскую инфраструктуру. Наш общенациональный ответ надвигающейся эпохе со всеми ее трудностями и неопределенностями состоит в следующем: «Строить, еще раз строить!». Суть этой фразы заключается в мобилизации всей нации для созидания, можно сказать, строительства прочного фундамента благополучия будущих поколений», – сказал Президент.

Как отметил Глава государства, реализация данных задач на общенациональном уровне скажется на развитии всех сфер общественной жизни, в том числе спорта.

«В рамках программы будут построены новые спортивные сооружения и инклюзивные центры. Каждый ребенок в Казахстане должен иметь возможность заниматься спортом. Это не просто социальный проект, это стратегическая политическая задача. Будущие чемпионы сегодня растут в самых отдаленных уголках нашей страны, мы должны создать для каждого из них равные возможности. В этом и заключается конечная цель идеи Справедливого Казахстана», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что государство неизменно уделяет внимание развитию спорта.

«В прошлом году в Закон «О физической культуре и спорте» был внесен ряд важных поправок. В частности, был утвержден перечень приоритетных видов спорта. За последние 5 лет на развитие спорта в нашей стране направлено более 616 млрд тенге. В целом, можно сказать, что принимаемые меры приносят результаты. Наши спортсмены добиваются высоких результатов на мировой арене, внося весомый вклад в укрепление авторитета страны. В этой связи особого внимания заслуживает достижение Айсулу Сулейменовой, установившей рекорд Азии в беге на 100 метров на Параиграх. Айсулу Сулейменова достойно продолжает традиции казахских девушек, отличающихся силой духа и несгибаемой волей. Несмотря на выпавшие на ее долю жизненные испытания, она всегда устремлена вперед, служа примером для многих. Сегодня, будучи депутатом Курултая, она добросовестно исполняет свой гражданский долг и работает на благо страны. Казахская пословица гласит: «Күш – білекте емес, жүректе» («Храбрость не в кулаках, а в сердце»). Действительно, когда высокие устремления сочетаются с непреклонным характером, нет недостижимых вершин. Именно поэтому самоотверженность и целеустремленность параспортсменов заслуживают особого уважения», – отметил Глава государства.

Президент вручил ряду спортсменов государственные награды за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх.

#Токаев #Спорт #награждение #Акорда

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