Президент наградил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников

На торжественном мероприятии, состоявшемся во Дворце Независимости, Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с ярким выступленим на Всемирных играх кочевников. По его словам, члены сборной продемонстрировали выдающееся мастерство и подтвердили высокий авторитет Казахстана в национальных видах спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– В состязаниях со спортсменами из более чем 100 стран мира вы сумели высоко поднять небесно-голубой флаг нашей Родины, выступив как достойные представители нашего народа. С полной уверенностью могу заявить, что наша национальная команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников. Как Глава государства выражаю вам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан. Весь наш народ горячо поддерживал спортсменов, искренне сопереживал вам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что триумф сборной РК в общем зачете на столь престижных состязаниях стал предметом гордости всей страны.

– По результатам Игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали, 32 из которых – золотые. Данный успех стал убедительным подтверждением сильного характера, подлинного величия духа и неоспоримой воли к победе нашего народа. Несомненно, важнейшая миссия спорта – это воспитание взаимного уважения и поддержки, а также укрепление дружбы между народами. Это грандиозное спортивное событие было организовано на высоком уровне, а его результаты были справедливыми. В этой связи хочу выразить признательность Президенту Кыргызской Республики, – обратился Глава государства, подчеркнув, что высокий статус Всемирных игр кочевников служит укреплению общего авторитета.

В данном контексте он отметил, что весь мир обращает взоры на тюркские народы, а также призвал объединить усилия в целях развития и продвижения данных соревнований.

– Казахстан всегда готов вносить свой вклад в это общее дело. Самое бесценное наследие, которое наши предки оставили двум братским народам, – это взаимное уважение и вечная дружба. Мы должны чтить эти мудрые заветы. Мы по праву являемся преемниками цивилизации Великой степи. Наши героические предки доверили нам бескрайние просторы. Они завещали нам свои традиции и духовные ценности. Наш общий долг – как зеницу ока беречь это драгоценное сокровище, чтобы передать его будущим поколениям. Эту священную миссию мы должны исполнить, сохраняя внутреннее достоинство, высокую культуру и этику, – сказал он.

Президент заявил, что, будучи устремленной в будущее нацией с высокими целями и четкими планами, Казахстан поступательно движется вперед.

– Все мы, включая молодых людей, занимающихся национальными видами спорта, других спортсменов, государственных служащих и бизнесменов, врачей и учителей, студентов и ученых, рабочих и руководителей, военнослужащих и сотрудников различных органов, должны проявлять высокую культуру, сдержанность, внутреннее спокойствие, избегать пустословия и бахвальства. Только так мы сможем построить по-настоящему прогрессивное общество, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении акцентировал внимание на вступление Казахстана в эпоху исторического подъема, отдельно остановившись на реализуемых реформах.

– Сплотив наши общие усилия, мы успешно реализуем масштабные реформы. Мы приняли Конституцию, которая стала ориентиром для всего народа, особенно для подрастающего поколения. Сформирован прочный фундамент Справедливого, Сильного, Прогрессивного и Чистого Казахстана. Таким образом, была открыта новая глава в летописи нашего государства. Конституция – это ориентир для нашего народа, исторический документ, заложивший основу для глубоких преобразований. Недавно состоялись выборы в Курултай. Депутатский корпус пополнили новаторски мыслящие, предприимчивые профессионалы, среди которых немало представителей молодежи. Назначен Вице-Президент. Приступил к работе обновленный состав Правительства. Сформирован Аппарат Совета Безопасности. Вскоре будет утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі. По согласованию с депутатами Курултая будут назначены судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Таким образом, основные государственные институты будут полностью обновлены. Данные меры являются неотъемлемым элементом реализуемых нами комплексных реформ. В октябре в соответствии с 46-й статьей Конституции я выступлю с Посланием народу Казахстана, в котором поставлю цели и задачи на предстоящий период, – сообщил Президент.

Помимо этого, Глава государства остановился на масштабной работе, направленной на реализацию таких закрепленных в Конституции принципов деятельности государства, как укрепление здоровья нации и усиление человеческого капитала.

– За последние 7 лет в стране было построено более 500 спортивных объектов, а еще целый ряд был отремонтирован. В прошлом году по моему поручению в Закон «О физической культуре и спорте» был внесен ряд изменений. Обновленный Закон придаст мощный импульс развитию отечественного спорта, что окажет большое положительное влияние и на национальные виды спорта. Наши дети обязательно должны заниматься спортом или физической культурой. Это залог нашего светлого будущего. Эта цель имеет общенациональное значение. Ведь страна, народ которой слаб духом и телом, никогда не сможет стать передовым и развитым государством, это аксиома. Именно поэтому объем средств, выделяемых на каждого воспитанника спортивных школ, увеличился почти вдвое: с 233 тысяч до 415 тысяч тенге. В прошлом году более 220 тысяч детей бесплатно посещали спортивные секции за счет государства. На эти цели было выделено 50 миллиардов тенге. Численность граждан, регулярно занимающихся физической культурой, превысила 8 миллионов человек. Это почти половина населения страны. С этой точки зрения нас можно назвать здоровой нацией. Однако это не повод для самоуспокоения, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что развитие национальных видов спорта – это важнейшая задача, стоящая перед правительством и акиматами.

– Сейчас в этой сфере работает более 30 специальных учреждений. В Астане открылся Университет национального спорта. Мы рассчитываем, что этот вуз внесет решающий вклад в повышение профессионального уровня кадров в области спорта. Успешную деятельность начал и Центр национальных и конных видов спорта. Ежегодно в стране проводится более тысячи соревнований по қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге и другим видам спорта. На регулярной основе организуются Фестиваль национальных видов спорта, сельские игры «Ақ бидай», турнир «Қазақстан барысы». Самое главное, статус национальных видов спорта был законодательно приравнен к олимпийским видам. Сегодня авторитет казахского спорта высок как никогда, и это признает весь мир. Наши атлеты всегда среди лучших. Совсем недавно наша прославленная спортсменка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира по теннису. Это действительно выдающееся достижение. Я поздравил Елену Рыбакину, отметив ее трудолюбие, мастерство и высокий уровень личной культуры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что сегодняшние успехи отечественного спорта являются первыми результатами системной и последовательной работы Правительства и профильного министерства. Вместе с тем, по его словам, предстоит решить еще немало задач.

– В Казахстане проводится большое количество международных соревнований. В этом году в Астане успешно прошли «Игры будущего» – уникальный турнир, объединивший традиционный спорт и цифровые технологии. В следующем году столица примет сразу семь чемпионатов мира. Нам предстоит выполнить огромный объем работы, но все эти международные мероприятия крайне необходимы для укрепления авторитета и престижа нашей страны. А в 2029 году в Алматы пройдут X Зимние Азиатские игры. Все эти крупные турниры необходимо организовать на самом высоком уровне, – подчеркнул он.

В завершение своего выступления Президент отметил значимость побед спортсменов для вдохновления подрастающего поколения.