Президент наградил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников

Президент,Спорт

На торжественном мероприятии, состоявшемся во Дворце Независимости, Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с ярким выступленим на Всемирных играх кочевников. По его словам, члены сборной продемонстрировали выдающееся мастерство и подтвердили высокий авторитет Казахстана в национальных видах спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– В состязаниях со спортсменами из более чем 100 стран мира вы сумели высоко поднять небесно-голубой флаг нашей Родины, выступив как достойные представители нашего народа. С полной уверенностью могу заявить, что наша национальная команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников. Как Глава государства выражаю вам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан. Весь наш народ горячо поддерживал спортсменов, искренне сопереживал вам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что триумф сборной РК в общем зачете на столь престижных состязаниях стал предметом гордости всей страны.

– По результатам Игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали, 32 из которых – золотые. Данный успех стал убедительным подтверждением сильного характера, подлинного величия духа и неоспоримой воли к победе нашего народа. Несомненно, важнейшая миссия спорта – это воспитание взаимного уважения и поддержки, а также укрепление дружбы между народами. Это грандиозное спортивное событие было организовано на высоком уровне, а его результаты были справедливыми. В этой связи хочу выразить признательность Президенту Кыргызской Республики, – обратился Глава государства, подчеркнув, что высокий статус Всемирных игр кочевников служит укреплению общего авторитета.

В данном контексте он отметил, что весь мир обращает взоры на тюркские народы, а также призвал объединить усилия в целях развития и продвижения данных соревнований.

– Казахстан всегда готов вносить свой вклад в это общее дело. Самое бесценное наследие, которое наши предки оставили двум братским народам, – это взаимное уважение и вечная дружба. Мы должны чтить эти мудрые заветы. Мы по праву являемся преемниками цивилизации Великой степи. Наши героические предки доверили нам бескрайние просторы. Они завещали нам свои традиции и духовные ценности. Наш общий долг – как зеницу ока беречь это драгоценное сокровище, чтобы передать его будущим поколениям. Эту священную миссию мы должны исполнить, сохраняя внутреннее достоинство, высокую культуру и этику, – сказал он.

Президент заявил, что, будучи устремленной в будущее нацией с высокими целями и четкими планами, Казахстан поступательно движется вперед.

– Все мы, включая молодых людей, занимающихся национальными видами спорта, других спортсменов, государственных служащих и бизнесменов, врачей и учителей, студентов и ученых, рабочих и руководителей, военнослужащих и сотрудников различных органов, должны проявлять высокую культуру, сдержанность, внутреннее спокойствие, избегать пустословия и бахвальства. Только так мы сможем построить по-настоящему прогрессивное общество, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении акцентировал внимание на вступление Казахстана в эпоху исторического подъема, отдельно остановившись на реализуемых реформах.

– Сплотив наши общие усилия, мы успешно реализуем масштабные реформы. Мы приняли Конституцию, которая стала ориентиром для всего народа, особенно для подрастающего поколения. Сформирован прочный фундамент Справедливого, Сильного, Прогрессивного и Чистого Казахстана. Таким образом, была открыта новая глава в летописи нашего государства. Конституция – это ориентир для нашего народа, исторический документ, заложивший основу для глубоких преобразований. Недавно состоялись выборы в Курултай. Депутатский корпус пополнили новаторски мыслящие, предприимчивые профессионалы, среди которых немало представителей молодежи.

Назначен Вице-Президент. Приступил к работе обновленный состав Правительства. Сформирован Аппарат Совета Безопасности. Вскоре будет утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі. По согласованию с депутатами Курултая будут назначены судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Таким образом, основные государственные институты будут полностью обновлены. Данные меры являются неотъемлемым элементом реализуемых нами комплексных реформ. В октябре в соответствии с 46-й статьей Конституции я выступлю с Посланием народу Казахстана, в котором поставлю цели и задачи на предстоящий период, – сообщил Президент.

Помимо этого, Глава государства остановился на масштабной работе, направленной на реализацию таких закрепленных в Конституции принципов деятельности государства, как укрепление здоровья нации и усиление человеческого капитала.

– За последние 7 лет в стране было построено более 500 спортивных объектов, а еще целый ряд был отремонтирован. В прошлом году по моему поручению в Закон «О физической культуре и спорте» был внесен ряд изменений. Обновленный Закон придаст мощный импульс развитию отечественного спорта, что окажет большое положительное влияние и на национальные виды спорта. Наши дети обязательно должны заниматься спортом или физической культурой. Это залог нашего светлого будущего. Эта цель имеет общенациональное значение. Ведь страна, народ которой слаб духом и телом, никогда не сможет стать передовым и развитым государством, это аксиома.

Именно поэтому объем средств, выделяемых на каждого воспитанника спортивных школ, увеличился почти вдвое: с 233 тысяч до 415 тысяч тенге. В прошлом году более 220 тысяч детей бесплатно посещали спортивные секции за счет государства. На эти цели было выделено 50 миллиардов тенге. Численность граждан, регулярно занимающихся физической культурой, превысила 8 миллионов человек. Это почти половина населения страны. С этой точки зрения нас можно назвать здоровой нацией. Однако это не повод для самоуспокоения, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что развитие национальных видов спорта – это важнейшая задача, стоящая перед правительством и акиматами.

– Сейчас в этой сфере работает более 30 специальных учреждений. В Астане открылся Университет национального спорта. Мы рассчитываем, что этот вуз внесет решающий вклад в повышение профессионального уровня кадров в области спорта. Успешную деятельность начал и Центр национальных и конных видов спорта. Ежегодно в стране проводится более тысячи соревнований по қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге и другим видам спорта. На регулярной основе организуются Фестиваль национальных видов спорта, сельские игры «Ақ бидай», турнир «Қазақстан барысы».

Самое главное, статус национальных видов спорта был законодательно приравнен к олимпийским видам. Сегодня авторитет казахского спорта высок как никогда, и это признает весь мир. Наши атлеты всегда среди лучших. Совсем недавно наша прославленная спортсменка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира по теннису. Это действительно выдающееся достижение. Я поздравил Елену Рыбакину, отметив ее трудолюбие, мастерство и высокий уровень личной культуры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что сегодняшние успехи отечественного спорта являются первыми результатами системной и последовательной работы Правительства и профильного министерства. Вместе с тем, по его словам, предстоит решить еще немало задач.

– В Казахстане проводится большое количество международных соревнований. В этом году в Астане успешно прошли «Игры будущего» – уникальный турнир, объединивший традиционный спорт и цифровые технологии. В следующем году столица примет сразу семь чемпионатов мира. Нам предстоит выполнить огромный объем работы, но все эти международные мероприятия крайне необходимы для укрепления авторитета и престижа нашей страны. А в 2029 году в Алматы пройдут X Зимние Азиатские игры. Все эти крупные турниры необходимо организовать на самом высоком уровне, – подчеркнул он.

В завершение своего выступления Президент отметил значимость побед спортсменов для вдохновления подрастающего поколения.

– Молодежь равняется на вас, и это не только большая честь, но и огромная ответственность. Одно дело – стать победителем, чемпионом, и совсем другое – быть для других примером, в полной мере достойным звания чемпиона. Очень важно развивать в молодых людях не только упорство, стойкость и выносливость, но и учить их воспитанности, культуре и дисциплине. Только так наша молодежь будет сильна и телом, и духом, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #награждение #ВИК

Популярное

Все
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Диалог эпох и поколений
Правила разработаны, впереди работа
Уборка на финишной прямой
Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС
Тепло у домашнего очага
Минсельхозом презентованы ключевые информсистемы
Вспоминая Учителя
Защита от киберугрозы начинается с самого человека
Там, где живут грациозные птицы
Капитал для роста
Не только посмотреть, но и попробовать
Говорит как дышит
Бросай гаджеты, пойдем в поход!
От сердца к сердцу
Учиться никогда не поздно
Родник, который помнит все
Точка невозврата: когда алгоритмы перестали быть игрушкой
Цветут и пахнут
Возвращают благолепие
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Раскрывая тайны степной цивилизации
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Аким Алматинской области освобожден от должности
Сделать Улытау точкой притяжения
Экс-глава МЧС стал акимом
Учитель нации и хранитель слова
День работников нефтегазового комплекса
Уходят мальчишками – вернутся мужчинами
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Что происходит с реальными зарплатами в Казахстане
Спортзал построили всем миром
Главный герой – купец и меценат
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые рез…
Около 20 млрд тенге направили на строительство ледового ком…
Токаев поблагодарил экс-секретаря Совета безопасности
Президент утвердил положения о Совете Безопасности и его Ап…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]