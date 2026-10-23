Президент наградил ряд граждан за заслуги перед страной

По его словам, государственных наград удостоены граждане, которые внесли и продолжают вносить особый вклад в поступательное развитие Казахстана

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев присвоил звания и вручил награды ряду казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду



Так, на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики он отметил заслуги кавалера ордена «Еңбек Даңқы» Абдрашиата Доспанова.

«Продолжая дело своего отца, он уже более 40 лет достойно работает в металлургической отрасли. Благодаря своим профессиональным навыкам и верности трудовому долгу он добился больших успехов и внес значительный вклад в развитие нашей страны. Он продолжает делиться опытом с молодыми специалистами и обучает их тонкостям выбранного дела. Сегодня я принял решение присвоить Абдрашиту Койшибековичу Доспанову звание «Қазақстанның Еңбек Ері», - сказал Глава государства.

Также он вручил орден «Отан» известному композитору, педагогу Алтынбеку Коразбаеву. Его песни нашли отклик в сердцах нескольких поколений и вошли в золотой фонд казахского искусства.

«В этом зале присутствует прославленный альпинист Казбек Валиев. Он покорил высочайшие вершины планеты и стал легендой мирового альпинизма. В знак признания выдающихся заслуг Казбека Шакимовича я принял решение наградить его орденом «Барыс» ІІ степени. Олицетворением высокого педагогического мастерства, профессионализма и верности избранному делу является Наталья Викторовна Сафиулина. Учитель-новатор, она успешно внедряет передовые подходы к обучению особенных детей.



Государство будет и впредь поддерживать педагогов, содействующих формированию по-настоящему инклюзивного общества. За значительный вклад в развитие образования Наталье Викторовне Сафиулиной присваивается звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», - сообщил Президент.

Известному оперному певцу Талгату Маратовичу Мусабаеву, внесшему значительный вклад в развитие культуры, присвоено звание «Қазақстанның халық әртісі». Наряду с деятелями искусства глубокого уважения заслуживает и труд ученых, посвятивших себя исследованию культуры. Известному краеведу Баурджану Узбекалиевичу Джанибекову, который активно участвует в развитии музейного дела и сохранении нашего историко-культурного наследия, присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», талантливому педагогу, искусствоведу Эльмире Сакеновне Султангалиевой был вручен орден «Құрмет».

«Весомый вклад в развитие нашей страны вносят представители рабочих профессий. Сегодня здесь собрались настоящие труженики, добившиеся значительных успехов своим честным трудом. Особого упоминания заслуживает сотрудник организации «Астана-Зеленстрой» Дидар Телжанұлы. Полезные начинания, реализуемые в этой сфере, тесно перекликаются с концепцией «Таза Қазақстан», которую я инициировал в качестве Президента. Не будет преувеличением сказать, что эта работа имеет огромное значение для всей страны. Ведь очевидно, что если наши улицы не будут чистыми, если повсюду не будут расти деревья и цветы, если граждане не будут бережно относиться к природе, то и вся страна не сможет идти по пути развития и созидания», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он наградил Дидара Телжанұлы орденом «Құрмет». Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен трудовой вклад Аманжола Токеновича Уисенбаева, сотрудника учреждения «Астана-Орманы».

«В этот знаменательный день мы воздаем должное Сергею Николаевичу Пустыльникову – механизатору из района Шал акына Северо-Казахстанской области. На протяжении трех десятилетий он плодотворно трудится на ниве сельского хозяйства и передает свой богатый опыт подрастающему поколению. За успехи в труде и верность призванию Сергей Николаевич Пустыльников награждается орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени.



Мы уделяем особое внимание укреплению здоровья нации и воспитанию интеллектуально развитого поколения. Наш долг – всесторонняя поддержка педагогов и медицинских работников, глубокое уважение к их труду. Сегодня старшая медсестра Анар Рахманбековна Абдыкулова и почетный педагог Салима Ибраимовна Жумамуратова награждаются медалью «Шапағат». Общественное согласие – нерушимая гарантия нашего суверенитета. Орденом «Ел бірлігі» будет отмечена группа граждан, которые плодотворно трудятся во имя укрепления единства и согласия в нашей стране», - продолжил Президент.

По его словам, государственных наград удостоены граждане, которые внесли и продолжают вносить особый вклад в поступательное развитие Казахстана. В том числе 129 ветеранов труда, 473 труженика промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 150 педагогов и ученых, около 120 медицинских работников и другие наши соотечественники.