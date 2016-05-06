Президент наградил званием "Халық Қаһарманы" Кайрата Умбетова и Дмитрия Родина

В преддверии Дня защитника Отечества Президент присвоил государственные награды группе военнослужащих, работников правоохранительных органов и национальной безопасности, проявивших отвагу и храбрость при исполнении воинского и служебного долга, а также внесших значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и общественного порядка, передает Kazpravda.kz
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В числе награжденных члены экипажа авиакомпании Bek Air, совершившие аварийную посадку
самолета Fokker 100 в аэропорту Астаны.
Высшей степенью отличия – звания "Халық Қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" удостоены командир воздушного судна Fokker 100 Дмитрий Родин и начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части 6505 регионального командования "Орталык" национальной гвардии Кайрат Умбетов
, который спас военнослужащего, прикрыв его своим телом во время взрыва гранаты. Фото Марата Куракова
Также в своем указе Глава государства постановил присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант авиации Орманбетову Нурлану Секеновичу;
воинское звание вице-адмирал Жанзакову Жандарбеку Садуевичу;
специальное звание генерал-лейтенант Службы государственной охраны Куренбекову Амантаю Жанкеевичу;
воинское звание генерал-майор:
Альчекенову Луту Сапуовичу,
Дильманову Дархану Айткалиевичу,
Кашаганову Нурлану Мусакановичу,
Нурахметову Сагатбеку тулеубаевичу,
Омаркулову Жандосу Кастельбековичу,
Сатову Мухометхали Кусаиновичу;
воинское звание генерал-майор авиации:
Аимбетову Айдыну Акановичу,
Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности Дуйсебаеву Абилсеиту Оразахыновичу;
специальное звание генерал-майор внешней разведки Аденову Кузембеку Станбаевичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Ашимбекулы Ардаку;
специальное звание генерал-майор полиции Лепехе Игорю Владимировичу;
классный чин государственный советник юстиции 3-го класса:
Кайбжанову Марату Жолмагамбетовичу,
Нурпеисову Сапарбеку Айтуовичу,
Патсаеву Улугбеку Каныбековичу.
Всего орденами отмечены 43 человека, медалями – 63, Почетной грамотой Республики Казахстан – 2 человека.
Указ Президента "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" вводится в действие со дня подписания.