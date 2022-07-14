Президент намекнул на кадровые перестановки в Правительстве

О возможных кадровых перестановках в Правительстве заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В целом работу Правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается проявить настойчивость, но на современном этапе расслабляться нельзя. Необходимо максимально усилить темп работы. Нужно использовать новые методы. Правительство должно быть не только штабом оперативного реагирования, но и главным государственным учреждением, которое предлагает и проводит конкретные реформы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о возможных кадровых перестановках к осени.



"В Казахстане много экономистов, предпринимателей, но конкретных предложений у них мало, можно даже сказать нет. К осени, возможно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что в условиях особого кризиса это крайне необходимо", – резюмировал Глава государства.