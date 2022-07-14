Фото: Kazpravda.kz
Президент , Правительство
Президент намекнул на кадровые перестановки в Правительстве
Диасов Ораз
корреспондент

О возможных кадровых перестановках в Правительстве заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В целом работу Правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается проявить настойчивость, но на современном этапе расслабляться нельзя. Необходимо максимально усилить темп работы. Нужно использовать новые методы. Правительство должно быть не только штабом оперативного реагирования, но и главным государственным учреждением, которое предлагает и проводит конкретные реформы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о возможных кадровых перестановках к осени. 

"В Казахстане много экономистов, предпринимателей, но конкретных предложений у них мало, можно даже сказать нет. К осени, возможно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что в условиях особого кризиса это крайне необходимо", – резюмировал Глава государства.

Популярное

Все
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Мировая премьера нового казахстанского фильма пройдет в Швейцарии
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в Стамбуле
В условиях ценового «шторма»
Почему «лысеет» Караганда?
Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали Жантлеуова
Каналы тревоги нашей
Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось
И бочка с порохом в кустах
У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное место
Пора строить новые
Нежность рук, тепло души
Защитим свое, казахстанское
Педагог с душой художника
Японии не было равных
Полвека с «крылатым» металлом
Блага по осени считают
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Чтобы была вода
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане

Читайте также

Президент , Экономика , Сельское хозяйство
Запустить льготное кредитование для покупки сельхозтехники …
Президент , Экономика
Токаев объявил выговор Султанову и Карашукееву из-за "сахар…
Президент
Токаев объявил выговор главе Минэкологии за волокиту вокруг…
Президент
Рост мировых цен на продукты питания уже достиг 34% – Токаев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]