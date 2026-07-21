Президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – процветания и благополучия

Фото: Акорда

Президент направил поздравительную телеграмму Королю бельгийцев Филиппу по случаю Национального дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что этот знаменательный день является символом единства народа Бельгии. В телеграмме говорится, что Казахстан уделяет большое внимание дальнейшему укреплению дружественных отношений с Королевством Бельгия.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – процветания и благополучия.