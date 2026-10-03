Президент направил поздравительные телеграммы по случаю Дня германского единства

Президент

Глава государства отметил перспективы дальнейшего развития казахско-германского стратегического партнерства

Фото: Сгенерировано ИИ

Президент Казахстана отметил новые возможности для развития стратегического партнерства двух стран после недавних переговоров в Берлине.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Фридриху Мерцу по случаю Дня германского единства.

Глава государства отметил, что национальный праздник олицетворяет стойкость и созидательную силу Германии, ее движение по пути прогресса и процветания.

«Президент выразил искреннюю признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные ему в ходе недавнего официального визита в Германию, и высоко оценил содержательный характер состоявшихся переговоров», – сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Берлине, открывают новые возможности для углубления казахско-германского стратегического партнерства и реализации совместных проектов в приоритетных сферах.

Президент пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Фридриху Мерцу успехов в государственной деятельности, а народу Германии – благополучия и дальнейшего процветания.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Германия

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