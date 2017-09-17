Президент направил телеграмму Головкину

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину по завершению боксерского поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF и The ring, проходившего в Лас-Вегасе, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Админстрации Президента.
"Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою.
Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное – безграничная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем", – говорится в телеграмме.
В завершение Елбасы пожелал боксеру крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.